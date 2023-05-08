الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على مالك مجموعة صيدليات هارب من تنفيذ 820 حكمًا قضائيًا

ضبط متهم
ضبط متهم

ألقى قطاع الأمن العام، القبض على مالك مجموعة صيدليات هارب من تنفيذ 820 حكمًا قضائيًا متنوعًا مختبأ بالتجمع الخامس. 

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد كثفت جهود البحث لضبط المحكوم عليهم والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية تبين أن (مالك مجموعة صيدليات - مقيم  بالقاهرة هارب من محل إقامته خشيةً ضبطه، لكونه مطلوب التنفيذ عليه في 820 حكمًا في قضايا "تهرب ضريبي – شيك – تبديد" لصالح العديد من شركات الأدوية والمواطنين بإجمالي مدد حبس 733 سنة وكفالات بلغت أكثر من 2 مليون جنيه).

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تردد المتهم على أحد الأماكن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وتم ضبطه وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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