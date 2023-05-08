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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ممثلة النيابة العامة فى جريمة قاتل زوجته بالنزهة: "طغى عليه الشك حتى أنهى حياتها"

محكمة
محكمة

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة، الدائرة السادسة، اليوم، لممثلة النيابة في محاكمة المتهم بذبح زوجته بـ"مطواة" في منطقة النزهة.

وقالت المستشارة داليا محمود ممثلة النيابة العامة خلال مرافعتها: "لقد أوقع الله بين كل زوجين المحبة والرحمة وإن كان أبغض الحلال عند الله هو الطلاق، لكن المتهم لم يطلقها وطغى عليه الشك حتى أنهي حياتها". 

وأضافت أن المتهم سكن إلى زوجته واستأنست به لكنه غدر بها، وتخلى عن مروءته وحاول قتلها خنقًا وتخلل في أفكارهما حتى مكن من إدخال الشك بينهما وتبادل الزوجان الاتهامات بالخيانة حتى انتهت بالقتل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سرور أحمد سرور، وعضوية المستشارين السعيد أحمد عبده، ومحمد مصطفى عبيد، وأمانة سر محمد خميس.

- تفاصيل الواقعة

 كانت منطقة النزهة، بالقاهرة، قد شهدت واقعة قتل، حيث أقدم "ح. م"، 43 عامًا، على قتل زوجته "ر"، 40 عامًا؛ إثر خلاف نشب بينهما بعد أن كشفت الزوجة عن تعدد علاقاتها، وأنها ستخبر أهلها وتطلب الطلاق، الأمر الذي أثار غضب المتهم، ودفعه إلى قتلها بـ8 طعنات وذبحها داخل المنزل؛ ليكون حديث أهالي منطقة النزهة.

 

وتعود تفاصيل الواقعة ببداية الشجار مع المجنى عليها والمتهم بسبب خلافات زوجية بينهما، وأنه انفصل عنها لفترة طويلة، وبعد تدخل بعض أفراد الأسرتين قام بردها مرة أخرى إلى عصمته.

 

وكشفت التحريات عن أن المتهم أثناء وجوده داخل الشقة يوم الجريمة، نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات زوجية بينهما فتطورت إلى مشاجرة فتعدى عليها بالضرب.

وعقب التعدي عليها بالضرب توجه إلى المطبخ واستل سلاحين أبيضين "مطواة وسكينة"، وتوجه نحوها وقام بتسديد عدة طعنات متفرقة لها بجسدها.

محكمة جنايات ممثلة النيابة منطقة النزهة مطواه الشك المستشار سرور أحمد سرور

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