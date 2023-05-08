بمشاركة 30 طفل.. ورشة لتعليم الأطفال فن "النحت على الرمال" بشاطئ السرايا العام

أقيمت اليوم، لأول مرة ورشة لتعليم الاطفال فن النحت على الرمال، على هامش مهرجان النحت على الرمال المقام بشاطئ السرايا على مدار 4أيام بمشاركة فنانين من 4 جامعات.

وشارك في ورشة اليوم 30 طفل، لعمل منحوتات على الرمال باشكال فنية بسيطة لتدريب الأطفال على النحت والأعمال الفنية الإبداعية.

وكان قد أكد الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أن ورشة عمل لتعليم الاطفال النحت على الرمال وما معني النحت فضلا عن الأدوات المستخدمة لتنمية الهواية على يد أكاديميين.



وأشار رئيس مصايف الإسكندرية، إن ورشة النحت للأطفال تقام لأول مرة بشواطي عروس البحر، فضلا عن أن المهرجان هو الأول من نوعه الذي تستضيفه شواطئ الإسكندرية.



وأشار إلى أن الفنانين والمتخصص أشرفوا على تعليم الاطفال وتنفيذ الأفكار، مشيرًا إلى أن عدد المشاركين في المهرجان هم 13 مشارك من (كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية - وكلية التربية النوعية بجامعة الإسكندرية -وكلية التربية النوعية بجامعة مطروح - وكلية التربية النوعية بجامعة دمياط) وسيتم اختيار 3 فائزين من المشاركين فى المهرجان.

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