وكيل الصحة بأسيوط يتفقد العمل بالمستشفى العام

تفقد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، مستشفى أسيوط العام "الشاملة"؛ للوقوف على الخدمات الطبية التي تقدم للمرضى به.

رافقه خلال الجولة المعتصم بالله السيوطي، نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي يقوم بها وكيل وزارة الصحة وقيادات المديرية لمتابعة سير العمل بالمنشآت الطبية، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، فضلاً عن متابعة معدلات الإنجاز بالمشروعات الصحية الجاري تنفيذها، والوقوف على أي تحديات قد تواجه العمل.

وأشار الدكتور محمد زين الدين حافظ إلى أنه تم تفقد الخدمات الطبية المقدمة داخل مستشفى أسيوط العام بوحدات وأقسام العيادات الخارجية، الكلى الصناعي، الحضانات، القسطرة التشخيصية والعلاجية، الرعايات المركزة، العمليات، الداخلي، الاستقبال والطوارئ، العمليات، وحدة أورام الثدي والمناظير.

وتابع «زين الدين» أنه تم تفقد غرف إقامة المرضى، واطلع على الملفات والتقارير الطبية لعدد منهم للاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم، وتطورات حالتهم الصحية منذ دخولهم المستشفى، كما اطلع على منظومة تعاقدات المستشفى مع أساتذة الجامعات والاستشاريين بالتعاون مع جامعة أسيوط، وفقًا للبروتوكولات المبرمة في هذا الشأن، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى.

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