الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تموين الجيزة تحرر 39 قضية حيازة لحوم ودواجن فاسدة

دواجن فاسدة
دواجن فاسدة

أعدت مديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع مباحث التموين حملة أمنية استهدفت ضبط المتهمين بحجب السلع عن البيع، وحيازة منتجات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. 

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير 39 قضية حيازة لحوم ودواجن يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وإدارة منشآت دون ترخيص. 

كما أسفرت الحملة عن ضبط قضايا عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

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