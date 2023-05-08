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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طلاب الصف الأول الثانوى بمدرسة السعدية عن امتحان الكيمياء: مستوى الأسئلة متنوع

طلاب الصف الأول الثانوي
طلاب الصف الأول الثانوي

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات نهاية العام خلال الفترة الراهنة، إذ أدى الطلاب امتحان مادتي الكيمياء بمحافظة الجيزة، وأشاد الطلاب بمستوى الامتحان الذي تنوعت أسئلته بين السهل والمتوسط والصعب. ورصد "الدستور" آراء عدد من الطلاب في الامتحان بمدارس محافظة الجيزة.

فتحدث الطالب عبدالله أحمد، الطالب بالصف الأول الثانوي، بمدرسة السعدية الثانوية العسكرية للبنين، بشارع جامعة القاهرة، التابعة لإدارة الجيزة التعليمية، عن سهولة الامتحانات خلال الصف الدراسي الثاني، وأن الأسئلة تأتي متنوعة في مستواها بين المتوسط والسهل والصعب، والأسئلة المخصصة للمتفوقين، مشيرًا إلى أن الوقت الزمني الخاص بالامتحان يكون كافيًا جدًا.

وتابع أن مستوى الامتحان بشكل عام متوسط، إلا أنه مقسم إلى 3 أقسام، سهل، ومتوسط، وصعب، مضيفًا أن الأسئلة الصعبة لا تتعدى أصابع الأيدي الواحدة.
 

وأوضح محمد عبدالرزاق، أحد طلاب الصف الأول الثانوي بمدرسة السعدية الثانوية العسكرية للبنين، بشارع جامعة القاهرة، التابعة لإدارة الجيزة التعليمية، لـ"الدستور": أن امتحانى الكيمياء واللغة العربية جاءا في مستوى الطالب المتوسط، ونأمل أن تكون باقي الامتحانات على هذا النحو، سهلة وبسيطة.


وقال الطالب بالصف الأول الثانوي في مدرسة السعدية الثانوية العسكرية للبنين، بشارع جامعة القاهرة، التابعة لإدارة الجيزة التعليمية، إن الامتحانات كانت بسيطة، وأسئلة المتفوقين محدودة جدًا، وهذا ما يجعل الطلاب جميعًا يشعرون بالراحة، والسكينة، وأنه لا يوجد ما يدعو للقلق، لأنهم مطمئنون على درجاتهم.

فيما قال جمال حسن، طالب بنفس المدرسة، إن الامتحان كان به عدد من الأسئلة الصعبة والتي تحتاج لتفكير، مضيفًا أنه كانت هناك العديد من المستويات في أسئلة الامتحان.

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