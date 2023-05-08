الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية: ميليشيا الدعم السريع تستولى على 17 مخزنًا للأدوية فى الخرطوم

الخرطوم
الخرطوم

كشف عثمان الجندي، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، عن استمرار تحليق الطيران الحربي في سماء العاصمة السودانية.

وقال الجندي إن الجيش السوداني يكثف الطيران الحربي على مدينة الخرطوم والخرطوم بحري، وذلك للكشف عن مناطق وارتكازات ميليشيا الدعم السريع، خاصة بعد الهجوم الذي حدث على محيط الإذاعة والتليفزيون، وبعض المناطق في الخرطوم.

وأكد أن الطيران العسكري السوداني يستهدف أهدافًا مُحددة لمناطق وارتكازات لميليشيا الدعم السريع، ليست فقط في نطاق المناطق المذكورة وإنما في أنحاء العاصمة كاملا، فيما يقوم الجيش بالتمشيط شبه الكامل داخل مدينة أم درمان، وإنشاء عدد من الارتكازات داخل منطقة وادي سيدنا العسكرية.

وأشار إلى أن مدينة أم درمان تعاني من اختفاء بعض السلع الغذائية من المحلات التجارية، بالإضافة إلى نقص شديد وحاد في الإمداد الدوائي، ويرجع ذلك بسبب استيلاء الميليشيا على 17 مخزنًا للأدوية داخل الخرطوم.

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