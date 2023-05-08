الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شهادات حية.. فايننشال تايمز: السودانيون يفرون إلى مصر هربًا من الجحيم

الأحداث في السودان
الأحداث في السودان

قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، إن السودانيين يهربون من الرعب والخوف من بلدهم إلى مصر بحثا عن الأمان متجهين إلى مدينة أسوان المصرية على الحدود بعد ما تحولت السودان لمسرح كبير من الدم.

شهادات حية من السودانيات

وقالت  سالي عبد المحمود سودانية هاربة من الخرطوم لصحيفة "فايننشال تايمز"، إن الانفجارات حطمت زجاج منزلهم في الخرطوم وأصيبت سيارتها بشظايا فيما سقطت قذيفة على المنزل المجاور لهم.

وقالت عبد المحمود التي فرت من السودان الذي مزقته الحرب إلى مصر مع زوجها وأطفالها الأربعة هذا الأسبوع، إن ابنها الصغير كلما وقع انفجار أو سمع طلقات رصاص يقول “إننا سنموت جميعًا”.

 

وقالت الصحيفة، إن ما لا يقل عن 40 ألف مدني سوداني توجهوا إلى مصر عبر الوصول إلى  أسوان في جنوب مصر برا مثل حالة أسرة سالي عبد المحمود التي كانت تسافر وتنام في حافلة معظم الأسبوع الذي استغرقته للوصول إلى مصر.

وتابعت "فايننشال تايمز"، أن الصراع والاشتباكات بين طرفي النزاع في السودان تسبب في انقطاع الكهرباء والمياه، وبات على السودانيين داخل الأراضي السودانية المخاطرة والخروج إلى الشوارع الخطرة بحثًا عن الطعام والأدوية الشحيحة.

txt

جامعة الدول العربية: أزمة السودان شأن داخلى غير مسموح للقوى الخارجية بالتدخل فيه

وقالت عبد المحمود التي التقتها الصحيفة في مقهى بالقرب من محطة السكك الحديدية في أسوان حيث تستعد للذهاب الى القاهرة، إن مقاتلي قوات الدعم السريع أطلقوا صواريخ من بطارية مضادة للطائرات خارج منزلها مباشرة مضيفة "حطمت قوات الدعم السريع بابنا واضطررنا بعدها  إلى المغادرة لأن المنزل لم يكن آمنًا".

ومن جانبها قالت كلثوم أبو القاسم، التي فرت مع ابنتها وشقيقها وأفراد آخرين من عائلتها: "عشنا في الخرطوم ورأينا كل القتال وبعد ثمانية أيام من اندلاع الاشتباكات، نفد خزان المياه لدينا ، لذا اضطررنا إلى المغادرة ".

 

إعلان هدنة جديدة

وقالت "فايننشال تايمز"، إنه على الرغم من إعلان هدنة جديدة مدتها أسبوع وبدأت يوم الخميس الماضي، قال سكان الخرطوم الفارين من السودان، إن الاشتباكات لم تهدأ، حيث تعرضت مدينة الخرطوم للتدمير والخراب وهي المدينة التي يقطنها ستة ملايين نسمة بالأرض كما اندلع القتال في أماكن أخرى في السودان، بما في ذلك دارفور في الغرب، وقالت الأمم المتحدة إن نحو 334 ألف شخص نزحوا داخلياً وفر أكثر من 100 ألف إلى الدول المجاورة.

txt

مفوضية شئون اللاجئين: أكثر من 60 ألف لاجئ وصلوا من السودان إلى مصر

السودان مصر المصرية السودانيين فايننشال تايمز الخرطوم أسوان

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 8 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

وزير المالية يكشف آخر نتائج مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج"

"حطه فى برميل".. اعترافات مثيرة لمتهم بقتل شخص بقنا والتخلص من جثته

تعاون بين التموين والإنتاج الحربى لإنشاء مركز معلومات التجارة الداخلية

المركز المصري الألماني ينفذ دورات تدريبية للتأهيل لسوق العمل

إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بمركز جرجا بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟

الخارجية الفلسطينية: ما يمارسه الاحتلال لا بد من الوقوف أمامه من الجامعة العربية ومجلس الأمن