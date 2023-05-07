الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جامعة الدول العربية: أزمة السودان شأن داخلى غير مسموح للقوى الخارجية بالتدخل فيه

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

أصدر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، برئاسة جمهورية مصر العربية، في دورته غير العادية التي عُقدت اليوم- الأحد- بعد اطلاعه على مذكرة المندوبية الدائمة لمصر رقم 1334، وعلى مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية رقم 485/5، وإذ يستذكر الجهود التي تبذلها الدول العربية في إجلاء الرعايا من الدول العربية والأجنبية، كما يستذكر البيان رقم 252 الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين التي عقدت بتاريخ 16 أبريل 2023 بشأن التطورات في جمهورية السودان، وكذلك القرار رقم 8913 الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين في جلسته المستأنفة حول ذات الموضوع، التي عقدت في الأول من مايو العام الجاري.

شدد مجلس جامعة الدول العربية على أهمية الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والتعامل مع الأزمة الحالية باعتبارها شأنًا داخليًا سودانيًا، والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية الوطنية ومنع انهيارها، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني تجنبًا لتأجيج الصراع وتهديد السلم والأمن الإقليميين. 

كما قرر المجلس تشكيل مجموعة اتصال عربية وزارية من كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والأمين العام، تتولى التواصل مع الأطراف السودانية والدول المؤثرة إقليمياً ودولياً والمنظمات والتجمعات الدولية ذات الصلة بالأمر بهدف التوصل لتسوية الأزمة.

وأشار المجلس إلى ضرورة بذل المساعي من أجل الوصول إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار، والعمل على معالجة أسباب الأزمة بما يلبي طموحات الشعب السوداني وتطلعه إلى الاستقرار والأمن، والتنسيق مع الأمانة العامة والمنظمات والهيئات الاغاثية الدولية والأممية لتوفير الدعم الإنساني والطبي العاجل للمواطنين والنازحين داخل السودان، عبر السلطات المعنية، وكذلك للباحثين عن ملاذ آمن بدول الجوار التي تستقبل لاجئين لمساعدتها على تحمل الأعباء المتزايدة، فضلاً عن حث الدول المانحة عربياً ودولياً على تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني الشقيق، والطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ ما ورد في هذا القرار، وإحاطة المجلس بالتطورات.

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