مفوضية شئون اللاجئين: أكثر من 60 ألف لاجئ وصلوا من السودان إلى مصر

كشفت المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، مساء اليوم الأحد، عن أعداد اللاجئين السودانيين الذين دخلوا مصر.

وقالت المفوضية إن أكثر من 60 ألف لاجئ وصلوا من السودان إلى الأراضي المصرية حتى الان، في ظل احتدام المعارك بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأضافت المفوضية في تغريدة لها على موقع تويتر، "أكثر من 64000 شخص عبروا الحدود إلى مصر، من بينهم 60222 سودانيًا".

وأوضحت المفوضية أن الغالبية من النساء والأطفال من بين هؤلاء اللاجئين بحاجة إلى مساعدات عاجلة بما في ذلك الغذاء والمياه والنقل والمساعدات الطبية.

جامعة الدول العربية: أزمة السودان شأن داخلى غير مسموح للقوى الخارجية بالتدخل فيه

وأصدر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، برئاسة جمهورية مصر العربية، في دورته غير العادية التي عُقدت اليوم- الأحد- بعد اطلاعه على مذكرة المندوبية الدائمة لمصر رقم 1334، وعلى مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية رقم 485/5، وإذ يستذكر الجهود التي تبذلها الدول العربية في إجلاء الرعايا من الدول العربية والأجنبية، كما يستذكر البيان رقم 252 الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين التي عقدت بتاريخ 16 أبريل 2023 بشأن التطورات في جمهورية السودان، وكذلك القرار رقم 8913 الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين في جلسته المستأنفة حول ذات الموضوع، التي عقدت في الأول من مايو العام الجاري.

شدد مجلس جامعة الدول العربية على أهمية الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، والتعامل مع الأزمة الحالية باعتبارها شأنًا داخليًا سودانيًا، والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية الوطنية ومنع انهيارها، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني تجنبًا لتأجيج الصراع وتهديد السلم والأمن الإقليميين.