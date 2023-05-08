يزداد البحث عن مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8-5-2023 والقنوات الناقلة لها لمعرفة البطولات التي ستُقام اليوم لمختلف الأندية ذات الجماهير العريضة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8-5-2023



في هذا التقرير نذكر لكم مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8-5-2023 والقنوات الناقلة لها في مختلف البطولات المقامة حاليا.

مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة لها

إنبي × لافيينا إف سي

الساعة 5 مساء

على قناة أون تايم سبورتس

البنك الأهلي × شبان المسلمين قنا

الساعة 5 مساء

على قناة أون تايم سبورتس

المقاولون العرب × الحمام

الساعة 8 مساء

على قناة أون تايم سبورتس

المصري البورسعيدي × بترول أسيوط

الساعة 8 مساء

على قناة أون تايم سبورتس.

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة لها

النصر × الخليج

الساعة 6 مساءً

على SSC HD1

العدالة × الوحدة

الساعة 6 مساءً

على SSC HD1

الاتحاد × أبها

الساعة 8:30 مساء

على SSC HD1



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها

فولهام × ليستر سيتي

الساعة 4 مساء

على bein sports connect

برايتون × إيفرتون

الساعة 6:30 مساء

على bein sports connect

نوتينجهام فورست × ساوثهامبتون

الساعة 9 مساء

على bein sports connect

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

إمبولي × ساليرنيتانا

الساعة 6:30 مساء

على AD Sports Hd1

أودينيزي × سامبدوريا

الساعة 6:30 مساءًا

على AD Sports Hd1

ساسولو × بولونيا

الساعة 8:45 مساء

على AD Sports jd1