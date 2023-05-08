الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8-5-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

يزداد البحث عن مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8-5-2023 والقنوات الناقلة لها لمعرفة البطولات التي ستُقام اليوم لمختلف الأندية ذات الجماهير العريضة.

 

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8-5-2023
 

في هذا التقرير نذكر لكم مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8-5-2023 والقنوات الناقلة لها في مختلف البطولات المقامة حاليا.

 

مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة لها

إنبي × لافيينا إف سي 
الساعة  5 مساء
على قناة   أون تايم سبورتس

البنك الأهلي × شبان المسلمين قنا 
الساعة  5 مساء
على قناة أون تايم سبورتس

المقاولون العرب × الحمام 
الساعة  8 مساء
على قناة  أون تايم سبورتس

المصري البورسعيدي × بترول أسيوط
الساعة   8 مساء
على قناة  أون تايم سبورتس.

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مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة لها 

النصر × الخليج 
الساعة  6 مساءً
على  SSC HD1

العدالة × الوحدة 
الساعة  6 مساءً
على  SSC HD1

الاتحاد × أبها 
الساعة  8:30 مساء
على  SSC HD1
 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها 

فولهام × ليستر سيتي 
الساعة 4 مساء
على bein sports connect

برايتون × إيفرتون 
الساعة  6:30 مساء
على bein sports connect

نوتينجهام فورست × ساوثهامبتون 
الساعة  9 مساء
على  bein sports connect

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي  

إمبولي × ساليرنيتانا 
الساعة  6:30 مساء
على  AD Sports Hd1

أودينيزي × سامبدوريا 
الساعة 6:30 مساءًا 
على  AD Sports Hd1

ساسولو × بولونيا 
الساعة 8:45 مساء
على  AD Sports jd1

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