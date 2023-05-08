مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8-5-2023 والقنوات الناقلة
يزداد البحث عن مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8-5-2023 والقنوات الناقلة لها لمعرفة البطولات التي ستُقام اليوم لمختلف الأندية ذات الجماهير العريضة.
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8-5-2023
في هذا التقرير نذكر لكم مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8-5-2023 والقنوات الناقلة لها في مختلف البطولات المقامة حاليا.
مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة لها
إنبي × لافيينا إف سي
الساعة 5 مساء
على قناة أون تايم سبورتس
البنك الأهلي × شبان المسلمين قنا
الساعة 5 مساء
على قناة أون تايم سبورتس
المقاولون العرب × الحمام
الساعة 8 مساء
على قناة أون تايم سبورتس
المصري البورسعيدي × بترول أسيوط
الساعة 8 مساء
على قناة أون تايم سبورتس.
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة لها
النصر × الخليج
الساعة 6 مساءً
على SSC HD1
العدالة × الوحدة
الساعة 6 مساءً
على SSC HD1
الاتحاد × أبها
الساعة 8:30 مساء
على SSC HD1
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها
فولهام × ليستر سيتي
الساعة 4 مساء
على bein sports connect
برايتون × إيفرتون
الساعة 6:30 مساء
على bein sports connect
نوتينجهام فورست × ساوثهامبتون
الساعة 9 مساء
على bein sports connect
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
إمبولي × ساليرنيتانا
الساعة 6:30 مساء
على AD Sports Hd1
أودينيزي × سامبدوريا
الساعة 6:30 مساءًا
على AD Sports Hd1
ساسولو × بولونيا
الساعة 8:45 مساء
على AD Sports jd1