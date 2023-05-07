تشكيل مباراة سموحة وأليو إيجيبت فى دورالـ32 بكأس مصر

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة عن تشكيل فريقه لمباراة أليو إيجيبت في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، التي ستنطلق في السادسة مساء اليوم باستاد الإسكندرية.

جاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: محمد نادي – بركات حجاج – أحمد شوشة – شريف رضا

خط الوسط: حسين فيصل- دوكو دودو- أحمد مصطفى - طارق علاء

خط الهجوم: زياد طارق – محمد الصباحي

كما أعلن أحمد إبراهيم المدير الفني لفريق أليو إيجيبت تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من:

حراسة المرمى: محمد عصام " ديدا"

خط الدفاع: عبد الرحمن هشام - محمود سعد - أحمد الحسيني ومحمد رانت تريكة

خط الوسط: محمد ناصر- محمد سمير نصر- محمد السيد مصطفى "ميخا "- محمد سليمان

خط الهجوم: عبد الرحمن جاد "بودي"- محمد رضا عبد المنعم "بولا".