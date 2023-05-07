ماذا قدم التونسي معين الشعباني في 12 مباراة قاد فيها سيراميكا كليوباترا

لا يملك التونسي معين الشعباني المدير الفني لسيراميكا كليوباترا سجلا مميزا مع الفريق الذي تولى تدريبه بعد رحيل أحمد سامي عقب التعادل مع بيراميدز في الأسبوع السادس عشر للدوري الممتاز.

معين الشعباني قاد فريق سيراميكا كليوباترا في 12 مباراة منها عشر مباريات في الدوري ومباراتين في كأس رابطة الأندية المحترفة لم يحقق خلالها سوى انتصارين وتعادل 8 مرات وخسر مباراتين وسجل الفريق 11 هدفا ودخل مرماه تسعة أهداف.

أول مباراة لمعين الشعباني كانت أمام انبي وانتهت بهزيمة سيراميكا كليوباتر بهدف دون رد ثم حقق الفريق انتصارين متتاليين على المصري بثلاثة أهداف نظيفة وعلى البنك الأهلي 2-1 وكانت المباراة الثالثة أمام حرس الحدود وانتهت بالتعادل بدون أهداف وكانت المباراة الرابعة أمام سموحة في دور ال16 لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة وانتهت بالتعادل 1-1.

استمر مسلسل التعادلات ووصل عددها إلى خمسة تعادلات متتالية مع المقاولون بدون أهداف والإسماعيلي وأسوان بنتيجة واحدة 1-1 ثم التعادل مع الداخلية بدون أهداف ومع الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما .

بعد مسلسل التعادلات خسر سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك بهدف وكانت أخر مبارياته أمام البنك الأهلي في ربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة وانتهت بالتعادل 2-2 وفوز سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح وتأهله للدور نصف النهائي.

ومن الأرقام السلبية للشعباني أن الفريق لم يسجل سوى ثلاثة أهداف في أخر ست مباريات ببطولة الدوري.