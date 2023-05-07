حدد الأزهر الشريف جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري بالتزامن مع تحديد امتحانات صفوف النقل للطلاب في المعاهد الأزهرية الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري 2022-2023.

وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2023.

جدول امتحانات أولى ثانوي أزهري

بدأت امتحانات أولى ثانوي أزهري اليوم الأحد الموافق 7 مايو 2023 في كافة المعاهد الأزهرية المنتشرة في أنحاء الجمهورية وفق الخارطة الزمنية التي وضعتها إدارة الأزهر الشريف لامتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 2022-2023 .

وأدى الطلاب اليوم امتحان في مادتي الفقه من الساعة 9 إلى الساعة 11 صباحًا ، والتاريخ من الساعة 11:30 إلى 1:30 مساءً.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

ويستكمل طلاب الصف الأول الثانوي الأزهري الفصل الدراسي الثاني غدًا الإثنين الموافق 8 مايو 2023 في مادتي النحو من الساعة 9 إلى الساعة 11 صباحًا، والتوحيد من الساعة 11:30 إلى الساعة 1:30 مساءً، ويوم الثلاثاء الموافق 9 مايو مادتي التفسير وعلومه من الساعة 9 إلى الساعة 11 صباحًا، وعلم النفس من الساعة 11:30 إلى الساعة 1:30 مساءً.

ثم يوم الأربعاء 10 مايو مادتي الحديث وعلومه من الساعة 9 إلى الساعة 11، والجغرافيا من الساعة 11:30 إلى الساعة 1:30 مساءً، ويوم الخميس 11 مايو مادتي اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 إلى الساعة 12، والتربية الفنية من الساعة 12:30 إلى الساعة 2.

ثم يستكمل طلاب الصف الأول الثانوي الأزهري يوم السبت الموافق 13 مايو مادتي القرآن الكريم من الساعة 9 إلى الساعة 11، واللغة الأجنبية الثانية من الساعة 11:30 إلى الساعة 1:30 مساءً، ويوم الأحد 14 مايو مادتي البلاغة من الساعة 9 إلى الساعة 11صباحًا، و المنطق من الساعة 11:30 إلى الساعة 1:30.

ويوم الإثنين 15 مايو مادتي الصرف من 9 إلى 11، والإنشاء من 11:30 إلى 12:30، ويوم الثلاثاء 16 مايو مواد تي الأدب والنصوص والمطالعة من الساعة 9 إلى الساعة 11، والثقافة الإسلامية من الساعة 11:30 إلى الساعة 1:30.