الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2023

امتحانات الصف الأول
امتحانات الصف الأول الثانوي

حدد الأزهر الشريف جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري بالتزامن مع تحديد امتحانات صفوف النقل للطلاب في المعاهد الأزهرية الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري 2022-2023.

وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2023.

 

جدول امتحانات أولى ثانوي أزهري 

بدأت امتحانات أولى ثانوي أزهري اليوم الأحد الموافق 7 مايو 2023 في كافة المعاهد الأزهرية المنتشرة في أنحاء الجمهورية وفق الخارطة الزمنية التي وضعتها إدارة الأزهر الشريف لامتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 2022-2023 . 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي علمي 2023

جدول امتحانات تالته ثانوي 2023

وأدى الطلاب اليوم امتحان في مادتي الفقه من الساعة  9 إلى  الساعة  11 صباحًا ، والتاريخ من الساعة  11:30 إلى 1:30 مساءً.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 

 

ويستكمل طلاب الصف الأول الثانوي الأزهري الفصل الدراسي الثاني غدًا الإثنين الموافق 8 مايو 2023 في مادتي النحو من الساعة 9 إلى الساعة 11 صباحًا، والتوحيد من الساعة 11:30 إلى الساعة 1:30 مساءً، ويوم الثلاثاء الموافق 9 مايو مادتي التفسير وعلومه من الساعة 9 إلى الساعة 11 صباحًا، وعلم النفس من الساعة 11:30 إلى الساعة 1:30 مساءً.

ثم يوم الأربعاء 10 مايو  مادتي  الحديث وعلومه من الساعة 9 إلى الساعة 11، والجغرافيا من الساعة 11:30 إلى الساعة 1:30 مساءً، ويوم الخميس 11 مايو مادتي اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 إلى الساعة 12، والتربية الفنية من الساعة 12:30 إلى الساعة 2.

ثم يستكمل طلاب الصف الأول الثانوي الأزهري يوم السبت الموافق 13 مايو مادتي القرآن الكريم من الساعة 9 إلى الساعة 11، واللغة الأجنبية الثانية من الساعة 11:30 إلى الساعة 1:30 مساءً، ويوم الأحد 14 مايو  مادتي البلاغة من الساعة 9 إلى الساعة  11صباحًا، و المنطق من الساعة 11:30 إلى الساعة 1:30.

ويوم الإثنين 15 مايو  مادتي الصرف من 9 إلى 11، والإنشاء من 11:30 إلى 12:30، ويوم الثلاثاء 16 مايو  مواد تي  الأدب والنصوص والمطالعة من الساعة 9 إلى الساعة 11، والثقافة الإسلامية من الساعة 11:30 إلى الساعة 1:30.

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جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي علمي 2023

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