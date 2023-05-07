الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

حفل إطلاق كتاب الفنان التشكيلي "صفوت عباس" في معرض "أوبونتو"

كتاب الفنان صفوت
كتاب الفنان صفوت عباس

ينظم معرض أوبونتو، حفل إطلاق وتوقيع كتاب "صفوت عباس" الصادر حديثًا عن دار الكرمة، للكاتب الدكتور ياسر منجي، حول حياة الفنان التشكيلي الراحل صفوت عباس  (١٩٣١ - ٢٠١٤)، يوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2023، في تمام الساعة 6:30 مساءً.

والفاعلية بحضور الدكتور ياسر منجي، وتقديم دكتور عماد أبو غازي، في مقر معرض أوبونتو بالزمالك.

كتاب صفوت عباس

يستعرض هذا الكتاب الاستعادي مسيرة الفنان التشكيلي صفوت عباس (1931-2014)، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من لوحات الفنان ودراسة نقدية للدكتور ياسر منجي، وكلمات تذكارية لعدد كبير من الشخصيات العامة عن الفنان صفوت عباس وأعماله وقائمة بأهم معارضه، بالإضافة إلى مجموعة نادرة من الصور الشخصية للفنان.

ويأتي حفل توقيع الكتاب ضمن معرضه الحالي باسم "تحية إلى صفوت عباس"، وهو أول معرض استيعادى للفنان الذى رحل منذ 9 سنوات، والذي يضم 45 لوحة من أهم أعماله، ويستمر المعرض في قاعة "أوبونتو" ويستمر حتى يوم 23 مايو الجارى.

عن الفنان صفوت عباس

وُلِدَ صفوت عباس فهمي، في القاهرة عام ١٩٣١ ورحل عن عالمنا في ٢٠١٤، على امتداد ثلاثةٍ وثمانين عاماً، وكان "صفوت عباس" نموذجاً مثالياً للمبدع المؤمن بقضايا مجتَمَعِه، وقد حصل صفوت عباس على دبلوم كلية الفنون الجميلة ١٩٥٩.

كما عمل وكيلاً لإدارة النشر المشترك ("دار المعارف" حالياً)، ورئيساً للقسم الفني بإدارة المجلات بـ"الهيئة العامة للكتاب"، ومشرفاً فنياً لمجلة "الفكر المعاصر"، ومشرفاً لمجلة "الإذاعة" ورئيساً للقسم الفني بمطابع "دار المعارف.

ولصفوت عباس مقتنيات رسمية بوزارة الثقافة المصرية، والمركز الثقافي المصري بباريس، وجامعة برمنجهام بانجلترا ومجلس مدينة فيزيدان بألمانيا، كما أن له العديد من المقتنيات والأعمال الخاصة لدى أفراد أسرته داخل مصر وخارجها في الوطن العربي وفرنسا، ألمانيا، أمريكا إنجلترا و إيطاليا.

الدكتور ياسر منجي دكتور عماد أبو غازي حفل إطلاق كتاب دار الكرمة صفوت عباس

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