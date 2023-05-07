الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

12 مايو.. انطلاق بطولة الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبية باستاد القاهرة

رفع الأثقال
رفع الأثقال

تنطلق منافسات بطولة الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبية، في الفترة من 12 إلى 15 مايو الجارى باستاد القاهرة، على أن يكون التصنيف الطبي في الثامنة صباحا للاعبين الجدد فقط.

ومن المقرر أن يكون اليوم الأول لفئات أوزان 41/45/50/55/49/59/65 ك على مستوى السيدات والرجال.

وفى اليوم التالى لفئة أوزان 61/67/73/54/72/80، وفيما يخص أوزان 107 وفوق 107، وفوق 86، فتكون في آخر أيام البطولة.

يذكر أن منتخب السلة على الكراسى المتحركة توج بلقب البطولة العربية الأولى التي أقيمت في دولة الكويت، على حساب المنتخب الكويتي صاحب الأرض بنتيجة ”40-41”.

وكان هناك استقبالًا حافلًا لبعثة المنتخب، حيث كان في استقبالهم كلًا من عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية، وإيهاب حسنين عضو مجلس الإدارة اللجنة ورئيس الاتحاد العربي لذوي الإعاقة.

15 مايو استقبال الاتحاد العربي استاد القاهرة الاثقال البارالمبي البطولة العربية

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