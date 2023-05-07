لقب مارادونا الغائب.. أسباب تتويج نابولي بالدوري الإيطالي

حسم نابولي بطولة الدوري الإيطالي منذ أيام ليكون الفريق الأول الذي يتوج في الدوريات الخمس الكبرى، قبل مرحلة الحسم.

فريق الجنوب توج بالبطولة لأول مرة منذ 33 عامًا، ليحصد اللقب الثالث في تاريخه وبفارق كبير عن أقرب منافسيه لاتسيو بـ 16 نقطة.

وحسم نابولي الكالتشيو قبل خمس جولات من النهاية، ليؤكد أحقيته في اللقب بعد موسم خرافي خسر فيه 3 لقاءات وفاز في 25 وتعادل 5 حتى الآن.

“الدستور” في السطور التالية يستعرض أبرز الأسباب التي توجت نابولي بلقب الدوري الإيطالي..

سباليتي

يأتي في المرتبة الأولى مدرب الفريق لوتشيانو سباليتي الذي تولى مهمة الفريق في 2021 وتمكن بالعودة بهم إلى دوري أبطال أوروبا.

ثم ينفجر سباليتي خططيًا مع نابولي هذا الموسم ويقدم واحد من أجمل العروض للفرق في أوروبا ويعيد اكتشاف لاعبين رائعين أمثال فيكتور أوسيمين وكفاراتسخيليا.

سباليتي قاد نابولي في 91 لقاء فاز في 59 وتعادل 16 وخسر 16.

الثنائي المرعب

لعب ثنائي الهجوم الجناح الجورجي كفيتشا كفاراتسخيليا والنيجيري فيكتور أوسيمين دور كبير في تتويج نابولي بلقب الدوري.

الثنائي شارك في 51 هدفًا من أصل 69 هدفًا لنابولي في مسابقة الدوري أي بنسبة تصل إلى أكثر من 80 % من الأهداف المسجلة وهو معدل ضخم للغاية.

كفارا شارك في 38 لقاء بجميع المسابقات سجل 14 وصنع 16، بينما لعب أوسيمين 34 لقاء سجل 27 وصنع 4.

ضعف المنافسين

لم يجد نابولي تنافسيه كبيرة في بطولة الدوري هذا الموسم، حيث من بعد الدور الثاني ووجد نفسه متصدرًا المسابقة بفارق كبير.

وكان أقرب الفرق لنابولي هو إنتر قبل أن يقع في أكثر من لقاء بجانب تذبذب مستوى يوفنتوس، روما، أتالانتا وأخيرًا ميلان.