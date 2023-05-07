الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات خطة الرصف الاستثمارية والعاجلة

اجتماع محافظ الفيوم
اجتماع محافظ الفيوم

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات خطة الرصف الاستثمارية والعاجلة، للعام المالي 2022/ 2023، بجميع مراكز المحافظة، لتيسير الإجراءات وتذليل كافة العقبات.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الرى، والمهندس روبى محمود السيد رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات محافظة الفيوم بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد مصطفى مدير عام التنفيذ والصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندسة إيمان صدقي مدير عام مديرية الطرق بالفيوم، والمهندس مجدي صبحي مساعد رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، و حسين رجب مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من مهندسى هيئة الطرق، وممثلى شركات المرافق.

 

تناول الاجتماع مراجعة خطة المحافظة لعامى 2020/2021، 2021/2022،  والتأكد من انتهاء المشروعات بالخطتين مع لجان الاستلام، بالإضافة إلى استعراض مشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى 2022 / 2023، بكل مركز من مراكز المحافظة، بحسب الاحتياجات الفعلية لكل مركز، والتي سيتم طرحها من خلال الهيئة العامة للطرق، بالتنسيق مع مديرية الطرق بالفيوم.

 

كما تناول الاجتماع أيضاً، استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف المدرجة ضمن الخطة العاجلة لعام 2023، وفي هذا الصدد أكد محافظ الفيوم، ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية بأعمال الرصف، وشركات المرافق، لتذليل أية عقبات وتيسير كافة الإجراءات اللازمة، للبدء في تنفيذ الأعمال والانتهاء منها في مواعيدها المقررة.

 

كما أكد المحافظ، على أهمية البدء برصف طريق الفيوم/ القاهرة بعد الكمين بطول 7 كم، موجهاً مدير مديرية الطرق بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والمكتب الاستشارى المختص، لبحث أفضل الحلول المناسبة من الناحية الفنية للبدء فى العمل لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين، لافتاً إلى أهمية تخطيط الشوارع الرئيسية التي يتم رصفها لإضفاء الشكل الجمالي عليها.

محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات خطة الرصف الاستثمارية والعاجلة

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