الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الري: التغيرات المناخية من أهم قضايا العالم لتأثيرها على الموارد المائية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أكسل وابنهورست، سفير أستراليا بالقاهرة.

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور سويلم بالسفير الأسترالي، معربًا عن رغبة الوزارة في تعزيز التعاون مع الجانب الأسترالي في مجال الموارد المائية خاصة في ظل التحديات المتشابهة التي تواجه البلدين في مجال المياه، من جانبه، أكد وابنهورست عن سعادته بلقاء الدكتور سويلم وحرصه على تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين.

وتم التباحث خلال اللقاء حول قضايا التغير المناخي وتأثيراتها السلبية على مختلف دول العالم مثل مصر التى تواجه ظواهر مناخية متطرفة ، وأيضا استراليا التى واجهت حرائق الغابات التى إجتاحتها منذ عدة أعوام.

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وأشار الدكتور هاني سويلم، إلى أن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التى يواجهها العالم في الوقت الحالي، نظرًا للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على الموارد المائية والإنتاج الغذائي حول العالم والتسبب في إرتفاع منسوب سطح البحر، الأمر الذى يستلزم تكثيف الجهود الوطنية بكل الدول في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات التي تُسهم في تحقيق هذا الهدف، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من الانبعاثات للتخفيف من التغيرات المناخية، مع ضرورة تحويل التعهدات الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية إلى إجراءات ومشروعات يتم تنفيذها على الأرض على نطاق واسع وفي أسرع وقت.

دعوة أستراليا لدعم المبادرة الدولية للتكيف التي أطلقتها مصر خلال  COP 27

كما استعرض الدكتور سويلم، الجهود الكبيرة التي قامت بها مصر بنجاح خلال الفترة الماضية لوضع المياه في قلب العمل المناخي العالمى من خلال إطلاق مبادرة "التكيف في قطاع المياه"، وتنظيم "يوم للمياه" للمرة الأولى خلال مؤتمر المناخ الماضى COP 27، وحشد جهود المجتمع الدولى لدعم قضايا المياه خاصة أن تحديات المياه العالمية في الوقت الحالي تؤثر سلبًا على العديد من الدول حول العالم وخاصة الدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية مما يستدعي المزيد من التعاون الدولي في هذا المجال، حيث توجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب الأسترالى لدعم المبادرة الدولية للتكيف التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي.

وأعرب الدكتور سويلم، عن رغبة الوزارة فى التعاون مع أستراليا في مجالات تحلية و معالجة المياه وتحسين أنظمة وقياسات توزيع المياه، وتقييم المنشآت الهيدروليكية وإعادة تأهيلها، وتدريب وبناء قدرات العاملين في مجال المياه من خلال توفير دورات تدريبية أو منح ما بعد التخرج في الجامعات الأسترالية.

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