السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير الري: تأهيل وتبطين 4466 كيلو متر ترع متعبة بقرى "حياه كريمة"

اجتماع وزير الرى
اجتماع وزير الرى

تواصل وزارة الموارد المائية والرى، تنفيذ خطة أعمال مشروعات قومية كبرى خلال الفترة الحالية، للحفاظ على الموارد المائية المتاحة وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة فى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى تتضمن عدة مشروعات منها تأهيل وتبطين الترع المتعبة، وأبضا تخصيص قطع من الأراضى لتنفيذ مشروعات تنموية منها محطات الشرب والوحدات الصحية ومراكز الشباب. 

خطة مشروعات ومجهودات فى مجال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"

من جهته، أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، قيام الوزارة بتنفيذ خطة مشروعات ومجهودات فى مجال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، وذلك بهدف تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصرى في العيش الكريم فى جميع المحافظات، ومنها مشروعات تأهيل وتبطين الترع وتخصيص قطع أراضى لتنفيذ عدة مشروعات تنموية.

كما أوضح وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، أن مشروعات الموارد المائية والرى تقع فى قلب المشروعات التنموية الجارى تنفيذها حالياً، باعتبار المياه هى المحور الرئيسى للتنمية، مضيفا أنه تم ويجرى تأهيل ترع بأطوال إجمالية ٤٤٦٦ كيلومترا بمراكز حياه كريمة، حيث بلغت أطوال الترع التى تم نهو تأهيلها حوالى ٣٠٧٠ كيلومترا.

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كما نوه الدكتور هانى سويلم إلى أنه جارى العمل في ترع بأطوال تصل إلى ١٣٩٦ كيلومترا، كما يجرى تنفيذ عدد من عمليات الحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة.

كما يأتى تنفيذ خطة المشروعات الحالية ضمن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للتجمعات الريفية وتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين، ومنها مشروعات الموارد المائية والرى تقع فى قلب المشروعات التنموية الجارى تنفيذها.

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