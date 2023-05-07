السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الإمارات تحذر من هجمات سيبرانية تستهدف البنية التحتية والأصول الرقمية الوطنية

هجمات سيبرانية
هجمات سيبرانية

 حذر مجلس الأمن السيبرانى لحكومة الإمارات جميع المؤسسات الحكومية والخاصة فى الدولة إلى أخذ الحيطة والحذر من أى هجمات سيبرانية تستهدف البنية التحتية والأصول الرقمية الوطنية.

وذكرت وكالة الانباء الاماراتية ان مجلس الأمن السيبراني طالب الجهات الحكومية والخاصة بتفعيل منظومة الطوارئ السيبرانية والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمشاركة البيانات باستباقية والتصدي للهجمات الخبيثة.


وشدد مجلس الأمن السيبرانى على أهمية التصدى لمختلف الأنواع من الهجمات السيبرانية من قبل القطاعات الحيوية بالإضافة إلى تفعيل منظومات الحماية وسياسات الأمن السيبرانى ورفع وعي الجهات لأي نشاطات إلكترونية مشبوهة قد تضر في بيئاتهم.


جدير بالذكر أن دولة الإمارات تنتهج معايير وممارسات التحول الرقمي الآمن وحماية البنى التحتية الرقمية الوطنية والتي هي أساس التحول الرقمي من خلال منظومة أمن سيبراني فائقة التطور قادرة على تحصين الفضاء الرقمي للدولة.

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