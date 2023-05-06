الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق 4 سيارات ملاكى بجوار موقف بنها العمومى

حريق
حريق

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب في 4 سيارات ملاكي بجوار موقف سيارات الأجرة العمومي ببنها.

وتلقي اللواء مدير أمن القليوبية، اللواء نبيل سليم، بلاغًا بنشوب حريق في سور خشبي وسياج من الأشجار خاص بمنزل أمام مركز التدريب بالقرب من موقف سيارات الأجرة العمومي ببنها، متسببًا في اشتعال النيران في ٤ سيارات ملاكي تركها أصحابها بجوار السور.

وأوضح البلاغ أن الأهالي أنقذوا إحدى السيارات قبل أن تأتي النيران عليها، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي تمكنت من إخماد الحريق.

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