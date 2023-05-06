رابط وخطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر مايو 2023

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل من قبل المواطنين عن رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد لاستهلاك شهر مايو 2023، حيث يتساءل الكثير من المواطنين في مختلف المحافظات عن خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي، للاستفادة من الخدمات الإلكترونية، التي توفرها شركات الغاز التابعة لقطاع البترول لعملائها.

واعتبارًا من يوم 1 من كل شهر وحتى 20 من الشهر ذاته، تتيح شركات الغاز المختلفة إمكانية تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي؛ لتجنب دخول العملاء في شرائح استهلاك أعلى شهريًا.

وأطلق قطاع البترول والثروة المعدنية، 12 وسيلة لإبلاغ قراءة عداد الغاز المنزلية، وكذلك تسديد الفواتير في ظل عدم دخول المحصلين المنازل، وهى:

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي 2023 لشركة بتروتريد

الدخول على الموقع الرسمي الخاص لشركة بتروتريد عبر الرابط التالي (من هنا). اختر عداد الغاز الخاص به. إدخال القراءة المكتوبة على العداد. كتابة البيانات المطلوبة عن الوحدة السكنية أو المنشأة التجارية أو الصناعية، وتتضمن «قطاع، يومية، منطقة، محافظة». بعد الانتهاء انقر على التسجيل.

طرق أخري لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي

- تطبيق بتروميتر، والذي يقوم بقراءة عداد الغاز المنزلي مباشرة من خلال كاميرا الهاتف المحمول؛ ليتم ترجمتها وتسجيلها مباشرة على قاعدة البيانات بالشركة عبر استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

- إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريًا على ماكينة الـPOS أثناء تحصيل الفاتورة فى المناطق المفعل بها الخدمة.

- عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

- الرقم المختصر 17169 من أي موبايل أو تليفون أرضي.

- خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 ومن أي خط أرضي على 09000727.

- من خلال التوجه إلى أقرب مكتب من مكاتب عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية والكمبوندات والوزارات والمصالح الحكومية.

- من خلال التوجه إلى أقرب فرع من فروع الشركة وتسجيل القراءة ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

طرق سداد فاتورة الغاز المنزلي 2023:

عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي أو تطبيق محفظة BM walt بنك مصر.

تطبيق موبايل ماي فوري يمكنكم تحميل التطبيق من المتجر الملائم لهاتفك المحمول.

تطبيق موبايل جوميا.

من خلال مكاتب البريد المصري.

من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن).

من خلال (ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر وبنك بلوم وبنك الأهلي المتحد).

هذا وشهدت الفترة الأخيرة نجاحات كبرى في قطاع البترول، خاصة المتعلقة بالخطة القومية الطموحة للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمصانع والأنشطة التجارية والمنزلية، وإحلالها محل البوتاجاز.