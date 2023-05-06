الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"إعلام مطروح" ينظم ندوة توعوية حول "الولادة الآمنة وصحة الأم والطفل"

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد مركز إعلام مطروح، اليوم، ندوة صحية بعنوان "الولادة الآمنة وصحة الأم والطفل" وذلك بالمركز الطبي بحي الشروق بالكيلو ٧ بمشاركة عدد كبير من أهالي المنطقة والمترددين على الوحدة وعدد من طاقم التمريض والأطباء والرائدات الريفيات. 

وأكدت الدكتورة شيرين شوقي، طبية برعاية وتنظيم الأسرة أن قدوم الطفل إلى الحياة حدث مميز في حياة كل امرأة، لذا لا بد أن يوضع في الاعتبار أن يولد الطفل سليمًا معافى، موضحة أنه لا تُوجد طريقة ولادة أفضل من الأخرى، ولكن يتوقف الأمر على عدة عوامل منها حالة الأم، ووضع الجنين.

وأشارت إلى أن تحديد ما إذا كانت الولادة الطبيعية أو القيصرية هي الخيار الأفضل، هو سؤال يجب على الأم مناقشته في الأساس مع الطبيب، موضحة أن وضعي الولادة (الطبيعة والقيصرية) آمنان بشكل عام، إلا أنهما يحملان درجة من المخاطر التي يمكن أن تختلف من أم إلى أخرى.

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