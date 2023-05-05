ضياء رشوان: فحص 8.3 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم"

قال الإعلامي والكاتب الصحفي، ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن وزارة الصحة والسكان أعلنت على لسان الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة أتممت فحص 8.3 مليون طالب ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن “الأنيميا والسمنة والتقزم”.

وأضاف ضياء رشوان خلال تقديمه برنامج مصر جديدة، المذاع عبر فضائية etc، أن الـ8.3 مليون طالب هم ضمن المرحلة الابتدائية فقط، لافتاً إلى أنه قد تم فحصهم منذ 6 ديسمبر 2022، حتى الأربعاء الماضي.

وأوضح أن هذه المبادرة تفحص كل الطلاب سواء كانوا مصريين أو غير مصريين المقيمين في مصر وفي مرحلة التعليم الابتدائي، في 30 ألف مدرسة حكومية وخاصة، كما أن المبادرة شغالة حتى نهاية العام الدراسي في كل محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن خدمات المبادرة تتضمن بحسب المتحدث الرسمي، المسح الطبي، قياس الوزن والطول، نسبة الهيموجلوبين في الدم، الكشف عن سوء التغذية، وضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني.