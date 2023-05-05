"القاهرة الإخبارية" تكشف خطة الجيش السودانى للقضاء على ميليشيا الدعم السريع

كشف محمد إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، خطة الجيش السوداني للقضاء الشامل على ميليشيا الدعم السريع، مؤكدا أن الاشتباكات مستمرة بعدد من القطاعات في أم درمان.

وقال، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن ميليشيا الدعم السريع لا تزال تتحصن بالمستشفيات في أم درمان، كما أن هناك أصوات اشتباكات متقطعة في عدد من أحياء الخرطوم.

وأضاف أن هناك تحليقا مكثفا لطيران الجيش في سماء العاصمة الخرطوم، فيما أسفرت المواجهات عن خسائر فادحة في أرواح وعتاد الميليشيا، مؤكدا أن الخرطوم تحولت إلى ثكنة عسكرية.

وأوضح أن هناك تسللا في عدد كبير من الأحياء من قبل ميليشيا الدعم السريع، ولكن الجيش يضع نصب عينيه متابعة الفارين والمتسللين، ويتعامل بحرفية ويراعي المواطنين.

وتابع: "الجيش ينسق مع قوات الاحتياطي المركزي في تتبع الميليشيا، وينشر تعزيزات مكثفة في محيط القصر الجمهوري".

وواصل: "الميليشيا تواصل أعمال سرقة ونهب الممتلكات الخاصة والعامة ومقرات المواقع الدبلوماسية، وتعترض المارة، تهديدا بالسلاح، وتصادر ممتلكاتهم، والمركبات التي يستقلها المواطنون".