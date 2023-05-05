الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن يهدد بعقوبات ضد "مزعزعى الاستقرار" بالسودان

بايدن
بايدن

أعلن البيت الأبيض عن توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمرا تنفيذيا يسمح بفرض عقوبات على من "يهددون السلام أو الأمن والاستقرار" في السودان.

وقال بايدن في بيان مكتوب: "أشارك الشعب السوداني المحب للسلام والقادة في جميع أنحاء العالم في الدعوة لوقف دائم لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة".

وأضاف أن "العنف الذي بدأ خلال شهر رمضان (في أبريل الماضي) سرق أرواح مئات المدنيين، وهو أمر غير معقول ويجب أن ينتهي".

ولم يحدد البيان الأمريكي الأفراد المستهدفين من العقوبات المحتملة، لكن بايدن قال إن "العقوبات تهدف لتحميل الأفراد مسؤولية تهديد السلام والأمن والاستقرار، أو تقويض التحول الديمقراطي، أو استخدام العنف ضد المدنيين، أو ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في السودان".

وأكد الرئيس الأمريكي أن "السودانيين عانوا ثلاثين عاما في ظل نظام استبدادي، لكنهم لم يتخلوا أبدا عن التزامهم بالديمقراطية أو عن أملهم في مستقبل أفضل".

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