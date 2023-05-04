الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طلعت عبدالقوي: الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني كانت عُرس ديمقراطي كبير

الدكتور طلعت عبد
الدكتور طلعت عبد القوي

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجميع كان يعمل في صمت منذ دعوة الرئيس للحوار الوطني، حتى بدأ البعض يشكك في إقامة الحوار.

وأضاف طلعت عبد القوى، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن مجلس الأمناء عاش مرحلة صعبة للغاية قبل انطلاق الحوار الوطني، لافتاً إلى أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني كانت عرس ديمقراطي كبير.

وأوضح أنه  توجد العديد من الدلائل بشأن نجاح الحوار الوطني؛ منها بيان الرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وكذا الوزراء.

وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، قائلا: "مجلس الأمناء لم يكن يتوقع حضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي".

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