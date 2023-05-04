«أمانة الحوار الوطنى» تستعد لإعلان جداول جلسات اللجان الفرعية

أكد عدد من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، أنه سيجرى الإعلان عن تفاصيل الجلسات النقاشية وخطة عملها قريبًا، ليبدأ عقدها الأسبوع بعد المقبل، وذلك فى إطار تواصل استعدادات مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين للمحاور واللجان الفرعية لعقد الجلسات النقاشية للقضايا المختلفة فى المحاور الثلاثة، السياسى والاقتصادى والمجتمعى، بعدما تم الانتهاء من الجلسة الافتتاحية، التى انعقدت أمس الأول الأربعاء.

محمود فوزى: المناقشات لن تنتهى قبل شهرين

كشف المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، عن أن جلسات الحوار الوطنى لن تنتهى قبل شهرين من الآن، مشيرًا إلى أن الجلسات النقاشية فى اللجان المختلفة سيجرى عقدها أيام الأحد والثلاثاء والخميس، عبر ٤ جلسات فى اليوم الواحد، وسيكون عدد الحضور فى الجلسة الواحدة قرابة الـ٣٠ شخصًا.

وأشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع جلسات الحوار، وهو ما يعطى مؤشرًا إيجابيًا وجادًا لكل المشاركين فيه، خاصة فى ظل تنوع الحاضرين وتأكيد أن الحوار بلا خطوط حمراء.

وأضاف: «حضور الجلسة الافتتاحية كان يقرب من ٢٠٠٠ شخص، وهذا الحوار الوطنى مختلف عن أى محاولات سابقة، لأننا نتحدث فيه عن ترتيب أولويات العمل الوطنى، وقمنا بإشراك المواطنين من خلال تلقى كل المقترحات والرؤى عبر المنصات المختلفة، وإدراجها فى قضايا اللجان الفرعية بالحوار الوطنى».

أحمد جلال: لن يكون هناك تضارب

أشار الدكتور أحمد جلال، مقرر عام المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، إلى أن هذا الحوار قادر على استيعاب ودمج كل الآراء والتصورات التى ستطرح خلاله، خاصة فيما يتعلق بهذا المحور. وأضاف: «الاقتصاد علم قائم على التخصص، وبالتالى فإن عمل اللجان المختلفة داخل المحور الاقتصادى لن يكون به تضارب، بل سترفع كل لجنة ما توصلت إليه، ثم سيقوم مقرر المحور الاقتصادى والمقرر المساعد بتنقيح وتنقية ودمج هذه المقترحات والتصورات».

وتابع: «الملف الاقتصادى يؤثر فى كل القطاعات، لأنه على سبيل المثال، لن تتمكن الدولة من توفير تعليم جيد دون وجود تمويل كافٍ، ولن يكون هناك تمويل كافٍ دون اقتصاد قوى»، موضحًا أن اللجان الفرعية للمحور الاقتصادى ستناقش الملفات من منطلق التخصص، ثم سيتم دمجها من خلال المستوى الثانى، أى مقرر المحور والمقرر المساعد.

خالد عبدالعزيز: سنناقش جميع الاقتراحات

قال خالد عبدالعزيز، مقرر عام المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، إن اللجان الفرعية بالمحور ستناقش خلال الجلسات النقاشية كل الملفات والقضايا التى حددها مجلس الأمناء داخل هذا المحور، وهى ٦ قضايا فى ٦ لجان، هى: التعليم والبحث العلمى، والصحة، والقضية السكانية، والأسرة والتماسك المجتمعى، والثقافة والهوية الوطنية، والشباب.

وأضاف: «تم استقبال جميع المقترحات من كل القوى المشاركة فى الحوار الوطنى، بالإضافة إلى استقبال كل اقتراحات المواطنين التى تم إرسالها عبر الوسائل المختلفة التى أعلنها مجلس أمناء الحوار الوطنى والأمانة الفنية»، مشيرًا إلى أن ٣٤٪ من الاقتراحات التى تم إرسالها جاءت متعلقة بالمحور المجتمعى.

وأوضح أن الجلسات النقاشية ستشهد مناقشة كل القضايا فور عقدها خلال الأسبوع بعد المقبل، مشيرًا إلى أن قضايا الأسرة والتماسك المجتمعى لها أهمية قصوى داخل الحوار الوطنى، كما ستتم مناقشة كل القضايا المتعلقة بالملف المجتمعى التى أثير بعضها على سبيل المثال فى دراما رمضان.

وأشار إلى أنه فى النهاية سيتم رفع التوصيات من جانب مجلس أمناء الحوار الوطنى إلى الرئيس السيسى، ليرى ما يصلح منها للتنفيذ ليتم إرساله للحكومة، وإذا كانت هناك أمور تحتاج إلى تعديلات تشريعية سيتم إرسالها إلى المجالس النيابية.

على الدين هلال: فتحنا أبوابًا كانت مغلقة

وصف الدكتور على الدين هلال، مقرر عام المحور السياسى بالحوار الوطنى، الحوار بأنه بمثابة بداية لطريق لم يكن ممهدًا بالسابق، ولكنه فتح أبوابًا كانت مغلقة، وجسورًا كانت متقطعة وقنوات كانت منغلقة، لافتًا إلى أن هذا الحوار ليست له سوابق فى التاريخ من حيث التوازن المنصف بين التوجهات السياسية المختلفة.

وأضاف: «لا يوجد اتجاه واحد يسيطر على الحوار، ولكنه يفسح الطريق لجميع الآراء والتيارات المعبرة عن كل أطياف المجتمع». وأوضح أنه لم يكن هناك تصويت داخل لجان الحوار الوطنى على أى من الموضوعات، سواء بالأغلبية أو الأقلية، ولكن هناك تبادلًا للآراء، الأمر الذى يعطى ثقة كبيرة للحوار ومخرجاته، لأنه قائم على بناء الثقة بين كل الأطراف، مشيدًا بالمسئولية الوطنية والجدية الكبيرة للجهات المشاركة والمنسقة للحوار.

طلعت عبدالقوى: الجميع لديه رغبة لإنجاحه

قال الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إنه ستتم دعوة ممثلى الحكومة لحضور الجلسات النقاشية المتخصصة للجان الفرعية فى المحاور الثلاثة، فور عقدها الأسبوع بعد المقبل، مؤكدًا أن كل الأدوات والأمور الفنية واللوجستية جاهزة لإنجاح الحوار الوطنى. وأضاف: «الجميع لديهم رغبة حقيقية لإنجاح الحوار الوطنى، وهو ما تم لمسه خلال الجلسة الافتتاحية، والمشاركة الواسعة من كل الأطياف السياسية والمجتمعية والشبابية»، مشيرًا إلى أنه تم تحديد الأسماء المقررة دعوتها وحضورها اجتماعات اللجان الفرعية، وستكون معبرة عن كل الاتجاهات. وأشار إلى أنه تم استقبال أكثر من ١٩٦ ألف مقترح من الأحزاب والقوى الوطنية والنقابات ومؤسسات العمل الأهلى، كما تم تصنيفها ضمن قضايا المحاور الثلاثة السياسى والاقتصادى والمجتمعى، ليجرى النقاش حولها.

أحمد الشرقاوى: بث مباشر للجلسات

أكد النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن مجلس الأمناء نجح على مدار الفترة الماضية فى تجهيز كل الأمور اللازمة لانطلاق الجلسات، التى ستكون مذاعة على الهواء، ليراها كل المواطنين فى كل محافظات مصر.

وأوضح أن الجلسات الفرعية ستشهد حضورًا واسعًا من كل الاتجاهات والرؤى والأفكار، بهدف مناقشة واستعراض جميع القضايا المدرجة للنقاش فى كل المحاور واللجان الفرعية، للوصول إلى توصيات محددة يتم رفعها بعد ذلك لمجلس الأمناء، ومن ثم إلى رئيس الجمهورية.