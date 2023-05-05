الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تردد القناة الفضائية المصرية 2023 على جميع الأقمار الصناعية

تردد
تردد

تردد القناة الفضائية المصرية الجديد على جميع الأقمار الصناعية، من المواضيع التى زاد نسبة البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

 

يمكن تنزيل التردد من خلال ثلاث أقمار صناعية هم: القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات والقمر الصناعي هوت بيرد.

 

الدستور ترصد جميع التفاصيل التى تحيط بالأمر من خلال التقرير التالي.

 

تردد قناة مصر الفضائية الجديد 2023 نايل سات 

القمر الصناعى :النايل سات

التردد: 11488.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
الجودة: SD.

تردد قناة المغربية TNT على نايل سات لمشاهدة مباراة الأهلى والرجاء

تردد القناة الفضائية المصرية الجديد HD نايل سات

القمر الصناعى :النايل سات

التردد: 11765.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
الجودة: HD.

تردد قناة المصرية الفضائية الجديد 2023 على عرب سات

القمر الصناعى:عرب سات

التردد: 11766.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: ¾.
الجودة: HD.

تردد قناة المصرية الفضائية على هوت بيرد

القمر الصناعى :هوت بيرد

التردد: 12654.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: ¾.
الجودة: HD.

برامج القناة الفضائية المصرية 2023

تقدم الفضائية المصرية العديد من البرامج ومنها :

برنامج بوابة تلفاز وبرنامج بوابة شركات وبرنامج صباح الخير يا مصر  وبرنامج علاقات خارجية الذي يقدم عدد من الأخبار عن السفارات الأجنبية داخل مصر.

يذكر أن هذه القناة تم انطلاقها في عام 1990م، وهي قناة تابعة لشبكة قنوات التلفزيون المصري التى  التي تتبع الهيئة الوطنية للإعلام  كان يطلق عليها في الماضي قطاع التلفزيون المصري  تضم الشبكة  أكثر من  23 قناة تلفزيونية منها القناة الأولى والقناة الثانية.

ويهتم العديد من المواطنين بمتابعة القناة الفضائية المصرية خاصة بعدما شهد التلفزيون المصرى بشكل عام تطور محتواه الإعلامى عقب ثورة ٣٠ يونيو.

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