الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المجلس القومى للمرأة يثمن انطلاق جلسات الحوار الوطنى

د / مايا مرسي
د / مايا مرسي

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بجلسات الحوار الوطني التي انطلقت فعالياتها أمس، ويثمن تمثيل جميع أطياف وفئات المجتمع بالحوار الوطني، والتي يتفق جميعها على هدف واحد هو استقرار الوطن.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن حالة الحوار تعد مكتسبًا وحالة إيجابية في حد ذاتها فى ظل العديد من التحديات العالمية والإقليمية، وهذا هو الهدف الأسمى للمرأة المصرية التى كانت ولا تزال هي خط الدفاع الثالث عن الوطن.

وأضافت أن المجلس تواجد وبقوة منذ بداية دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني، وبالفعل قدم أوراق عمله، التى تتضمن أفكارا وأطروحات المرأة بجميع محافظات الجمهورية، على رأسها تحقيق تمكين اقتصادي مستدام للمرأة المصرية. 

كما أكدت رئيسة المجلس أن ملف المرأة قد حقق الكثير من الإنجازات فى ظل عصر ذهبى حافظ على مكتسباتها وحقق لها المزيد، في ظل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفة أن ملف المرأة المصرية سوف يكون أكبر من حيث التواجد في جميع محاور ومجالات الحوار الوطني. 

وتابعت أن مطالب المجلس القومى للمرأة فى الحوار الوطني تركز على العديد من القوانين، من أهمها الخروج بقانون لتجريم الابتزاز الإلكتروني باعتباره تحديا كبيرا، والخروج بقانون للعمل والمشاركة الاقتصادية للمرأة، علاوة على القانون الخاص بالانتخابات ومشاركة المرأة فى الأحزاب السياسية، وعبرت عن أمنياتها بأن تكون المرأة ممثلة فى جميع المقترحات التى سوف يسفر عنها الحوار الوطني باعتبارها نصف المجتمع وشريكا أساسيا فى بنائه ونهضته وتحقيق استقراره.

كما أشادت رئيسة المجلس بمحاور عمل اللجان المختلفة للحوار الوطنى، مؤكدة أنها جميعا قضايا تهم المرأة المصرية.

كما شددت رئيسة المجلس على أن اختلاف الرأي في  الحوار الوطني لا يفسد للوطن قضية، وعبرت عن أمنياتها بأن تعمل مخرجات من الحوار الوطنى على الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية، مشددة على أن ذلك يعد نقطة مفصلية، والهدف الأساسي من الحوار الوطني أيضا هو وجود أسر مصرية متماسكة تحقق الانتماء والحفاظ على الهوية المصرية، مشيرة إلى توقعاتها بأن تسفر الجلسات عن مخرجات هامة تخص الشباب أيضا باعتبارهم هم المستقبل، مشددة على أن المكتسب الأكبر فى هذا العصر هو الاستماع للشباب والمرأة.

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