إخماد حريق "هيش" بجزيرة بين البحرين بالجيزة دون إصابات

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق اشتعل بكمية من «الهيش» في جزيرة بين البحرين في الجيزة، وتم محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد بنشوب حريق بجزيرة بين البحرين، البر الغربي، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبيّن أن النيران اشتعلت بكمية من الهيش، وتم السيطرة عليها دون إصابات، قبل امتدادها للمنشآت المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.