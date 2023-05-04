وفد النقل بـ"تجارية الإسكندرية" يزور مينائي برشلونة وزراجوسا بإسبانيا

زار وفد من شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، مينائي "برشلونة وزراحوسا" في إسبانيا، بهدف الاطلاع على أخر التطورات ولقاء ممثلي الميناء والوكلاء هناك.

ترأس وفد الشعبة أحمد العنتبلي عضو مجلس الإدارة، حيث تهدف الزيارة الي دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين وترويج المشاريع الاستثمارية في محال النقل واللوجيستيات.

وقال "العنتبلي" إن الزيارة تعد الثانية، حيث سبق قيام الشعبة بزيارة ميناء "كوبر" بسلوفينيا، وتعد الزيارة هي الأولى من نوعها لوفد مصري ممثل للنقل الدولي والقطاع إلى إسبانيا.

ضمت الزيارة عدد من الشركات الأعضاء العاملة في مجالات الشحن والتوكيلات الملاحية والشحن والتفريغ و التأمين.

تطرقت اللقاءات إلى أهم التطورات التي تم التوصل إليها من الجانبين، فيما تم تبادل الافكار والمشروعات التي يمكن تنفيذها والتخطيط لها في المستقبل، والتي تتناسب مع الطرفين، كما تضمن برنامج الزيارة، أيضًا زيارة إلي ميناء "زارجوزا" للتعرف على أحدث التقنيات التي تم التوصل إليها الميناء في مجال صناعة النقل الدولي و تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات الأمور التي تساعد في تحقيق اعلي معدلات التداول وتحقيق اعلي معدلات الربحية.

ونسقت الشعبة جلسة بين الشركات المصرية مع نظيرها من الشركات الإسبانية لفتح الأسواق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وشهد اللقاء عرض لأعضاء الوفد كل مايتعلق بالشعبة والقطاع وحجم الاستثمارات وكافة مزايا قطاع النقل الدولي واللوجستيات بمصر.

وفي نهاية اللقاء، وجهت الشعبة الدعوة لإدارة الميناء لزيارة مصر و التعرف على المشروعات الجارية.

وكان قد أشار المهندس مدحت القاضي، رئيس مجلس إدارة الشعبة، في تصريحات صحفية سابقة، إن عدد الشركات أعضاء الشعبة في تزايد بشكل كبير حيث بلغ عددها حوالى 700 شركة حتى الآن، وأن الشعبة سمحت لشركات البريد أن تنضم للشعبة، حيث أنها تمارس أعمال لها صلة بالنقل واللوجيستيات وفي صميم اختصاص الشعبة.