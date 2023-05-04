الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تضبط المتهم بقتل شخص فى مشاجرة داخل ورشة مهجورة بعين شمس

مشاجرة
مشاجرة

نجحت وزارة الداخلية في ضبط شخص لتعديه على آخر بالضرب ما أحدث وفاته بالقاهرة.

يأتي هذا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بوجود شخص متوفى بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تم العثور على جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بمحل البلاغ، وبها إصابات عبارة عن جرح نافذ بالصدر، وبسؤال شقيق المتوفى قرر بأن شقيقه يقوم بالمبيت بإحدى الورش المهجورة بمحل البلاغ، وتلقيه اتصالا هاتفياً من شخص، يُفيد بحدوث مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، تعدى خلالها الأخير على "المتوفى" بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" ولاذ بالفرار، ونتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه "مصاب بجرح بالجسم"، وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لقيام المجنى عليه بمنعه من المبيت رفقته بمحل البلاغ، مما أدى لحدوث مشاجرة بينهما تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء مما نتج عنه وفاة سالف الذكر.

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