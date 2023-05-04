مقتل شخص بطلق نارى فى نجع حمادى بقنا

أصيب شخص، اليوم الخميس، بطلق ناري، بقرية حمردوم، التابعة لمركز نجع حمادي شمال قنا، ما أدى لمقتله، حيث تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة لمستشفى نجع حمادي المركزى.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات بقنا يفيد بمقتل شخص إثر طلق نارى بقرية حمردوم ووصوله جثة هامدة لمقر الإسعاف، بقرية الشعانية التابعة لمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا.

وتبين من الفحص الأولى مصرع صابر.ع، بطلقات نارية فى الصدر، يبلغ 50 عاما، بقرية حمردوم التابعة لمركز نجع حمادى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة والتى كلفت إدارة المباحث بكشف ملابسات الحادث ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.