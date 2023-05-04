محافظ الدقهلية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد تحريك أسعار السولار

اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، مساء أمس الأربعاء، تعريفة الأجرة الجديدة على جميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة، وتشمل (سيارات الميكروباص والسرفيس)، عقب قرار تحريك أسعار السولار ليصبح السعر 8,25 جنيه للتر الواحد، مشيرًا إلى أن الزيادة لا تشمل سيارات التاكسي.

وأشار مختار، إلى تثبيت أسعار البنزين بأنواعه ويشمل (بنزين 95.. 11.50 جنيه للتر - وبنزين 92 .. 10.25جنيه للتر - وبنزين 80 ... 8.75 جنيه للتر) وكذا تثبيت سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات عند 6000 جنيه / طن، وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وعضوية كل الجهات المعنية للمرور على المواقف العمومية والأسواق ومحطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة وضبط الأسواق، والتصدي لأية محاولات استغلال المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصًا على صالح المواطنين.

كما قرر مختار، تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أية شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644) مشيرًا إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز.

وكلف المحافظ، مدير إدارة المواقف بالمحافظة بعمل استيكرات جديدة يتم لصقها على سيارات الميكروباص والسرفيس بقيمة التعريفة الجديدة للأجرة لإعلام المواطنين ووضع بنرات بالأسعار بجميع المواقف على مستوى المحافظة.

من جهتها شنت إدارة مرور الدقهلية بقيادة العميد هشام دياب مدير الإدارة العامة لمرور الدقهلية حملات مكبرة على المواقف للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، كما تم وضع كمائن ثابته على الطرق السريعة للتأكد من تعريفة الركوب.

كما عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا؛ لتوضيح الرؤى المستقبلية واستعراض الجهود والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في ضوء الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2022 - 2023 والتي تنعقد 12 يونيو المقبل.