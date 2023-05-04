طلاب الابتدائية يستعدون لامتحانات نهاية العام.. والأهالي: خايفين كأنها ثانوية

حالة من الاستعدادات تشهدها عدد من مدارس محافظة الجيزة لانطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للشهادة الابتدائية، والتي تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يستعد طلاب الشهادة الابتدائية وذويهم لاستقبال الامتحانات بتأهب وخوف وتوتر نظرا لأنها مرحلة انتقالية من الابتدائية للمرحلة الإعدادية.

وتنطلق امتحانات الصف السادس الابتدائي في محافظة الجيزة يوم الخميس المقبل ١١ مايو بامتحان مادة اللغة العربية، يوم السبت ١٣ مايو امتحان مادة الرياضيات، يوم الأحد ١٤ مايو امتحان مادة اللغة الإنجليزية ومادة العلوم، ويوم الإثنين ١٥ مايو امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

وتقول مرفت محمد، إحدى أولياء الأمور، إنهم يعيشون حالة من القلق الشديد على الرغم من أنها المرحلة الانتقالية الأولى التي يمر بها أبنائهم، إلا أنه هناك قلق وتوتر شديد يشبه قلق امتحانات مرحلة الثانوية العامة، لافتة إلى أن الشهادة الابتدائية ليست بالسهولة التي يتوقعها البعض، فالمناهج فيها الكثير من الصعوبة والتعقيدات التي تصعب على الطلاب في تلك المرحلة العمرية.

ومن جهتها، أوضحت أميمة طارق، ولي أمر، أن جدول امتحانات طلاب الشهادة الابتدائية مضغوط بشكل كبير فلا يوجد فواصل بين كل مادة والأخرى، فجميع المواد يوميا دون وجود يوم راحة للطلاب، خاصة وأن المواد تحتاج لتركيز ومذاكرة جيدة، فكان لابد من وجود يوم فاصل بين كل مادة والأخرى، علاوة على وجود يوم يضم امتحان مادتين من أثقل مواد الشهادة الابتدائية وهما امتحان مادة العلوم وامتحان مادة اللغة الإنجليزية وكل منها كان لابد أن يكون في يوم منفصل وبينهما يوم راحة للطالب لكي يستعيد المنهج ويأخذ قسط من الراحة أيضا.

أضافت ماجدة على إحدى أولياء الأمور، أن الحالة التي يعيشونها من توتر وخوف وقلق بشأن اقتراب امتحانات نهاية العام لمرحلة الشهادة الابتدائية، سببها الأول والرئاسي هما المدرسين والذين ضغطوا على أولياء الأمور بشكل كبير خلال الفترة الماضية في المراجعات وتحصيل المواد واستذكارها بشكل كامل واستغلال بعض المدرسين وتكثيف حصص الدروس الخصوصية وهو ما جعل أولياء الأمور يشعرون بالضغط والتوتر وكأنها امتحانات المرحله الثانويه العامة وليست امتحانات الشهاده الابتدائية.