الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أشرف زكى: مشاركة الفنانين فى الحوار الوطنى يدل على وعى القيادة السياسية بأهمية أخذ كل الآراء

أشرف زكى
أشرف زكى

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، إننا كفنانين نشارك في الحوار الوطني، لأننا نعتبر جزء من المجتمع، لافتاً إلى أن الحوار الوطني يشمل كل الناس. 

وأضاف أشرف زكي خلال لقاءه ببرنامج “كل الزوايا”، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر فضائية ON، أن المنسق العام للحوار الوطني، الدكتور ضياء رشوان، قال بأن الحوار الوطني به الشعب المصري كله، في كل الجهات والفئات وممثلي الأحزاب والنقابات، ولا يستثني أحد إلا الفئتين الذي ذكرهم فقط. 

وتابع الدكتور أشرف زكي: "نحن كفنانين نلعب ونؤدي دورنا في المجتمع، وسعيد بمشاركتي بالنيابة عن الفنانين، وهناك الكثير من زملائي متواجدين أيضًا في الحوار الوطني نحو الجمهورية الجديدة". 

ووجه الدكتور أشرف زكي، رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وللقائمين على الحوار الوطني، لافتاً إلى أن هذا شيء نادر الحدوث، بأن تدعو كل فئات المجتمع على اختلاف أفكارهم ووجهات نظرهم، حتى نصل إلى حوار وطني نحو جمهورية جديدة، وهو شيء صحي ومحترم جدًا ويدل على وعي القيادة السياسية بأهمية أخذ كل آراء المجتمع.

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