الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يهنئ ألعاب القوى لحصدهم 20 ميدالية فى البطولة الإفريقية

المنتخب المصري لالعاب
المنتخب المصري لالعاب القوى

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المنتخب المصري لألعاب القوى لحصولهم على 20 ميدالية متنوعة في البطولة الإفريقية تحت 18 و20 سنة للناشئين والناشئات والشباب والشابات والتي تقام خلال الفترة من 29 أبريل  وحتى 3 مايو الجاري بمدينة بلوساكا في زامبيا بواقع (6) ميداليات ذهبية، و(10) ميداليات فضية و(4) برونزيات.

وثمن “صبحي” النتائج المتميزة التي يحققها أبطال مصر في ألعاب القوى في جميع المشاركات الدولية مطالبا اللاعبين بإضافة إنجازات جديدة لسجل نجاحات الرياضة المصرية.

وجاء ترتيب الميداليات كالآتي:
1- اللاعب / ادم تامر الجبالي
الميدالية الذهبية فى مسابقة إطاحة المطرقة تحت 18 سنة.
 
2- اللاعب /  نور حسام ثروت  الميدالية الذهبية في مسابقة العشاري تحت 20 سنة.

3- اللاعب/ فريد أحمد 
الميدالية الذهبية فى مسابقة القفز بالزانة تحت 18 سنة.

4- اللاعبة / ندى سليمان 
الميدالية الذهبية فى مسابقة إطاحة المطرقة تحت 20 سنة.

5- اللاعب / تامر أشرف 
الميدالية الذهبية فى مسابقة القفز بالزانة تحت 20 سنة.

6- اللاعبة/ ملك أيمن 
الميدالية الذهبية في مسابقة السباعي تحت 20 سنة.

7- اللاعبة/ شهد محمد فؤاد  
الميدالية الفضية في مسابقة القفز بالزانة تحت 20 سنة.

8- اللاعبة/ ريم تامر رشدي  
الميدالية الفضية فى مسابقة القفز بالزانة تحت 18 سنة.

9- اللاعب/ كريم محمود 
الميدالية الفضية في مسابقة القفز بالزانة تحت ٢٠ سنة

10- اللاعب / عمار أشرف 
الميدالية الفضية فى مسابقة دفع الجلة تحت 18 سنة.

11- اللاعب /  عمار أشرف 
الميدالية الفضية في مسابقة دفع الجلة تحت 18 سنة.

12- اللاعب /  زياد عمرو 
الميدالية الفضية فى مسابقة الوثب العالي تحت 20 سنة.

13- اللاعب / عبد الله محمد حسين 
الميدالية الفضية فى مسابقة إطاحة المطرقة تحت 18 سنة.

14- اللاعب/ يوسف حسن 
الميدالية الفضية في مسابقة العشارى تحت 20 سنة.

15- اللاعب/ محمد أسامة 
الميدالية الفضية فى مسابقة رمي الرمح تحت 18 سنة.

16- اللاعبة/ ملك سيد 
الميدالية الفضية في مسابقة إطاحة المطرقة تحت 18 سنة.

17- اللاعبة/ملك أيمن ابو ضيف
الميدالية البرونزية في سباق 100 م حواجز تحت 20 سنة.

18- اللاعبة / ناهد عمرو 
الميدالية البرونزية في مسابقة إطاحة المطرقة تحت 18 سنة.

19- اللاعبة / هنا هشام رأفت 
الميدالية البرونزية في مسابقة الوثب العالي تحت 18 سنة.

20- اللاعب/ أدهم محمد 
الميدالية البرونزية في مسابقة إطاحة المطرقة تحت 20 سنة.

عمار اشرف مسابقة القفز بالزانة الدكتور أشرف صبحي هنأ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المنتخب المصري لالعاب القوى زياد عمرو

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