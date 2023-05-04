ورشة عمل تدريبية لطلاب كلية السياحة والفنادق بالمعهد الألمانى للآثار بالقاهرة

استضاف المعهد للألماني للآثار بالقاهرة، اليوم، ورشة عمل تدريبية مكثفة لطلاب قسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى كليات السياحة والفنادق بالجامعات المصرية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وإشراف الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف أستاذ الآثار وعميد كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، والدكتور ديتريش راو مدير المعهد الألماني للآثار، وذلك في إطار تفعيل الاتفاق بين جامعة المنصورة الممثلة في كلية السياحة والفنادق.

وقد وفد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة، برئاسة الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف عميد الكلية والمنسق لورشة العمل مع المعهد الألماني، ويرافقه من قسم الإرشاد السياحى كل من الدكتوره رحاب الشرنوبى، الدكتورة منى عز، والدكتور كريم أحمد.

وقد كان في استقبالهم الدكتور ديتريش راو أستاذ الآثار بجامعة لايبزج بالمانيا، ومدير المعهد الألماني للآثار بالقاهرة، وعدد من الأساتذة الألمان، وأثنى مدير المعهد على جامعة المنصورة وما شاهده بها من تقدم أثناء زيارته لها، ولقاء الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، ووجه له التحية على الجهود المبذولة والمكانة المرموقة لجامعة المنصورة .

وبدأت ورشة العمل بزيارة مكتبة المعهد العريقة والثمينة بما تحتويه من كتب ومؤلفات علمية لها قيمتها، ثم بدأت المحاضرات العلمية المتخصصة، وقد ألقى كبار الأساتذة المتخصصين في الآثار بالمعهد الألماني بمختلف عصورها ثمانية محاضرات وهي على النحو التالي: الدكتور هوريك سورزيان ألقت محاضرة عن مشروع إحياء معبد تمثالي ممنون بالأقصر.

وألقت الدكتوره مارتن شيلهوف محاضرة عن إدارة المواقع الأثرية، ومحاضرة أخرى عن المباني الأثرية، كما ألقت الدكتور ديتريش راو مدير المعهد ألقى محاضرة عن مشروع حفائر واستكمال الكشف عن مدينة هليوبوليس القديمة بالمطرية بالقاهرة.

وألقت الدكتوره ماري كريستين شرودر محاضرة عن مواد الحضارة القديمة تطبيقًا على المجتمع النوبي، وألقى الدكتور مصطفى توبيف محاضرة عن آثار مدينة القاهرة في العصر العثماني.

وكانت آخر المحاضرات ألقاها الدكتور مصطفى طلبة عن أرشيف العالم الأثري الكبير الدكتور أحمد فخري.

وأثناء الورشة وجه الطلاب أسئلة للحاضرين، وتمت الإجابة عليها، وأبدى الطلاب من مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق عن سعادتهم بهذه التجربة، وفي نهاية الورشة تم التقاط الصور التذكارية لجميع الحاضرين من جامعة المنصورة والمعهد الألماني للآثار بالقاهرة.

جانب من الورشة