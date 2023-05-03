رئيس حزب الشعب: المواطن يتطلع إلى نتائج الحوار الوطني لتحسين مستقبل أبنائه

قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنه لمن دواعي سروره المشاركة في فعاليات الحوار الوطني، هذا الحدث الهام الذي يعبر عن قوة وعظمة الدولة المصرية وإصرار أبنائها على مواجهة التحديات.

وأضاف، خلال كلمته في الحوار الوطني، أن هذا الحدث الكبير وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي لبنته الأولى بنظرة مستقبلية وقيادة حكيمة، منوها أن حزب الشعب الجمهوري كان من أوائل الأحزاب التي سعت للمشاركة في الحوار الوطني وحرصت على نجاحه وتحقيق أهدافه بمجرد أن دعي إليه الرئيس السيسي.

وتابع: "بالنيابة عن قيادات الحزب وكافة قواعده الشعبية نؤكد أننا لن ندخر جهدا لإنجاح الحوار ونعاهد الرئيس والشعب أن نقدم وبكل إخلاص أقصى درجات التعاون وأن نبتعد عن المغالبة والمصالح الخاصة وأن نعلي من شأن الوطن بغض النظر عن المنافسة الحزبية".

ولفت إلى أن الحزب يتطلع الى هذا الحوار ونتائجه التي ستكون بمثابة ركيزة هامة تضاف الى ركائز الجمهورية الجديدة، متابعًا: "جمهورية محورها التوافق والبناء على القواسم المشتركة والرؤية الواضحة للأولويات ويأتى الحوار في توقيت دقيق نواجه تحديات اقتصادية فرضتها علينا التغييرات الجيوسياسية بالعالم"، منوهًا أن المواطن يتطلع إلى نتائج الحوار الوطني لتحسين مستقبل أبنائه.