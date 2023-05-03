"الرابط الاجتماعي والتحولات الجنسانية والدينية في العالم العربي".. جديد المركز الثقافي للكتاب

صدر حديثًا عن "المركز الثقافي للكتاب للنشر والتوزيع" كتاب "الرابط الاجتماعي والتحولات الجنسانية والدينية في العالم العربي من الإخفاق إلى الثورة"، لعياد أبلال.

كلمة الغلاف

ومما جاء على الغلاف: يهدف هذا الكتاب إلى دراسة مختلف العوامل الجنسانية والدينية المتحكمة في طبيعة العلاقة بين المرأة والرجل في المجتمعات العربية، خاصة وأن حتمية التغيير المجتمعي جعلت تجليات هذه الجنسانية تعرف تحولات اجتماعية وثقافية مهولة برزت من خلالها خطاطة تواصلية جديدة بين الجنسين كانت بحق الخلفية المرجعية لظهور أشكال اقترانية معاصرة: (التساكن، والزواج بدون عقود، والزواج المختلط، والأمهات العازبات) حيث استوى الزواج مجرد شكل من أشكال إضفاء طابع الشرعية الدينية على الجنس، فيما أصبحت الأسرة مصدراً للانحراف والعنف، في ظل توتر جنساني بات يهدد العالم العربي بالانفجار، وما يرتبط به من تحولات في الذاكرة الجماعية، التي أثرت بشكل كبير في تحولات الرابط الاجتماعي وأنماط التدين.

وتابعت كلمة الغلاف: بما أن الإخفاق الاجتماعي والسياسي في العالم العربي، قد اشتدت حدته في ظل بروز جيل جديد من الشباب المتعطش للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وانبثاق واقع إعلامي غير مسبوق على ضوء شبكات التواصل الاجتماعي، وظهور أشكال مستجدة من الحراكات والاحتجاجات، فقد قام الباحث بدراسة خلفيات ومرجعيات الربيع العربي ومآلاته، بما يحمل في عمقه من ثورات جاءت كرد فعل على الاستبداد الذي تعرفه المجتمعات العربية، ومدى تأثير هذه الثورات على الجسد العربي في تحولاته وانفجاراته الصريحة والكامنة، بشكل يجعل من الصعب فصل الدين عن الجنسانية في التنظير للجسد في المجتمعات العربية والإسلامية بشكل عام.

الكاتب عياد أبلال

أما الكاتب عياد أبلال فهو باحث وأكاديمي مغربي متخصص في علم الاجتماع وأنثروبولوجيا الثقافة، حاصل على مؤهل جامعي في أنثروبولوجيا الثقافية وعلى دكتوراة في علم الاجتماع الديني من جامعة محمد الخامس بالرباط، ودكتوراةة في أنثروبولوجيا الأدب العربي من جامعة محمد بن عبد الله بفاس.

ومن أعماله: "الجسد في المجتمعات العربية بين الواقع والنص، مقاربة أنثربولوجية" و"الجهل المركب، الدين والتدين وتغيير المعتقد الديني بالعالم العربي".