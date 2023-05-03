وكيل "تعليم بورسعيد" تستعرض الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

عقدت الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، اجتماعًا موسعًا بمكتبها بديوان عام المديرية استعرضت من خلاله الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية والشهادة الإعدادية.

وأكدت وكيل الوزارة خلال الاجتماع الذي استهدف مديري العموم ومديري الإدارات التعليمية، أنه تم تجهيز جميع مدارس المحافظة بمختلف المراحل التعليمية بالتعليم العام والفني لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مشددة على ضرورة توفير الأجواء الملائمة داخل اللجان.

ولفتت الدكتورة هالة عبدالسلام، إلى دورية عقد الاجتماعات مع كل القيادات التعليمية المعنية لضمان انتظام سير الامتحانات بالصورة التي تليق بتعليم بورسعيد، موجهة بتغليب مصلحة الطالب وعدم السماح بالغش مع التنبيه على الطلاب بعدم اصطحاب الهاتف المحمول نهائيًا داخل اللجان.

جدير بالذكر أن امتحانات نهاية العام الدراسي 2022 – 2023 للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي من المقرر أن تعقد خلال الفترة من 6 إلى 13 مايو الجاري، بينما تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو الجاري، وبالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية سوف تعقد في الفترة من 15 إلى 22 مايو الجاري.

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