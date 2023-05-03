تحويلات مرورية بالأوتوستراد لتنفيذ مسار القطار الكهربائى ..اليوم

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة بعض التحويلات المرورية لمحور الأوتوستراد، بالتزامن مع تنفيذ أعمال مسار القطار الكهربائى السريع وتطوير كفاءة الطريق.

وأوضحت الإدارة أن الأعمال تستلزم الغلق الكلى لمحور الأوتوستراد بالإتجاهين عند تقاطعه مع القطار الكهربائى السريع بداية من سور مطار حلوان الحربى وسير القومية للأسمنت وصولاً للمآوى الدورانى قبل طريق الصعيد الحر.

وأكدت الإدارة أن مدة تنفيذ تلك الأعمال 30 يوماً فقط، اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 3-5-2023 مع التزام الشركة المنفذة بتنفيذ تجربة بالأسوار دون تنفيذ أعمال بنهر الطريق يومى الأربعاء والخميس الموافقين 3-4/5/2023.

التحويلات المرورية

القادم من مناطق حلوان تجاه مناطق التبين والصعيد الحر يسلك يميناً الممر الملاصق لسور حلوان الحربى فيميناً شارع السكة الحديد فالدوران والعودة تجاه شارع القومية للأسمنت واستكمالاً بشارع مدخل أسمنت حلوان فيساراً محور الكورنيش فيساراً طريق المصانع وصولاً لمحور الأوتوستراد مرة أخرى.

القادم من مناطق التبين وطريق الصعيد الحر تجاه مناطق حلوان والمعادى يسلك المآوى الدورانى بمحور الأوتوستراد فيميناً طريق المصانع فيميناً محور الكورنيش فيميناً شارع مدخل أسمنت حلوان واستكمالاً شارع القومية للأسمنت فيميناً شارع السكة الحديد فيساراً الممر الملاصق لسور حلوان الحربى وصولاً لمحور الأوتوستراد مرة أخرى.