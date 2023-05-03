حملات موسعة بمحافظة القاهرة على الباعة الجائلين بشوارع العاصمة

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على استمرار تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء؛ لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع للعاصمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.



وقامت شرطة المرافق بالتنسيق مع حى بولاق أبوالعلا بحملة مكبرة على شوارع ٢٦ يوليو، والمستشفى، والصحافة والجلاء بمحيط مستشفى الجلاء تم خلالها رفع كافة الاشغالات والتعديات علي حرم الطريق وإخلاءه من الباعة الجائلين وتسيير الحركة المرورية، ورفع ٥٣ استاند حديد، كما تم تحرير ٢١ محضر إشغال طريق، و١٦ محضر بائع متجول، و٥ محاضر بيئة، و٣ محاضر لعدم وجود شهادة صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



كما قامت الإدارة العامة لشرطة المرافق بحملة مكبرة على شوارع ميدان روكسي، وإبراهيم اللقاني، والأهرام ومتفرعاتهم بحى مصر الجديدة، أسفرت عن رفع ٣٩ استاند حديد وتحرير ١٩محضر بائع متجول، و٢٣محضر اشغال طريق ، ومحاضر ٤ بيئة، ومحضرين لعدم الحصول على شهادة صحية لمزاولة النشاط وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.



وشدد محافظ القاهرة على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات والحفاظ على الانضباط بالشارع وتكثيف الحملات لمنع الإشغالات، التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

وكان أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت من استرداد ما يقارب 600 ألف م2 خلال الثلاثة أيام الأولى من بدء تنفيذ المرحلة الاولى من الموجة 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.



وأكد محافظ القاهرة أن هذه الإزالات تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل بكل حزم لترسيخ دولة القانون والتصدى بكل قوة لملف البناء المخالف والتعديات على الأراضى أملاك الدولة ونهر النيل والأراضى الزراعية ورصد كافة اشكال التعديات على المجاري المائية وازالتها في مهدها.



وأكد محافظ القاهرة أن ملف إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة يأتي فى مقدمة أولويات أجهزة محافظة القاهرة من أجل استرداد حق الشعب والقضاء تمامًا على ظاهرة وضع اليد والتعدي على أملاك الدولة.



وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة والأجهزة المعنية للتعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات علي الأراضى أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية الأخرى وإزالتها على الفور، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة اخرى والحفاظ على كافة الأراضى التي تم استردادها مؤكدًا أنه جارى تنفيذ باقى حالات الإزالة المستهدفة بالموجة 21 طبقًا للخطة الموضوعة ومواعيدها المحددة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون.



وأشار المهندس صلاح مرزوق مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة القاهرة أن الموجة 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بدأت 29 أبريل وتستمر حتى 24 يوليو 2023 على ثلاث مراحل، وقامت قوات انفاذ القانون بمحافظة القاهرة خلال الثلاثة أيام الأولى منها بتنفيذ 30 حالة إزالة خاصة بالمحافظة وجهاز حماية النيل ، والإصلاح الزراعى والسكك الحديدية تمثل 60% من المستهدف خلال هذه الموجة منها استرداد 509 ألف م2 بالتبين ، و74 ألف م2 بالمعصرة.