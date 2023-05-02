أبوالغيط: منح الشرعية لميليشيا الدعم السريع كان مؤشرًا للصدام فى السودان

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العرببة، إن وحدة القوات المسلحة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار الدول، لافتًا إلى أنه توقع انفجار الأوضاع في السودان بسبب ميليشيا الدعم السريع.

وأضاف أبوالغيط خلال لقائه في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن السودان أنشأ ميليشيا الدعم السريع وأضفى عليها صبغة تشريعية وقانونية.

وأشار إلى أن تلك الميليشيا كانت تعمل تحت قيادة القوات المسلحة، إلا أن الواقع يُشير إلى أن تلك القوات كانت تعمل بمعزل عن قياداتها وبالتالي أصبحت في السودان قوتان مسلحتان.

وأكد أنه توقع الصدام بين الشخصيات والقوتين المسلحتين واحتمالات التدخلات الخارجية في المشهد.