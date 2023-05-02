الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

محمد الباز: التأكيد على تأهيل صُناع الدراما التاريخية "ضرورة"

الإعلامي الدكتور
الإعلامي الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن التأكيد على تأهيل صُناع الدراما التاريخية ضرورة.

 

وأضاف "الباز" خلال ندوة "الدراما والتاريخ" ضمن فعاليات "صالون الدستور الثقافي" بقاعة ندوات "الدستور"، أنه إذا ما تضمن عمل درامي تاريخي أى خلل سرعان ما نجد بعض الجهات تتصدى لهذا الأمر.

 

ولفت "الباز"، إلى أن "الانحياز منهج". فعلى سبيل المثال في مسلسل "رسالة الإمام" انحاز الكاتب والسيناريست محمد هشام عبية إلى تصدير قيمة الأخلاقيات والعلم عند الإمام الشافعي، بالرغم أن هناك مواقف ترى أن الشافعي هو من صدّر لنا الفكر السلفي.

 

وانعقد الصالون الثقافي لمؤسسة "الدستور" بقيادة الإعلامي الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، وبحضور المؤرخ والأكاديمي الدكتور محمد عفيفي، والمؤرخ والأكاديمي الدكتور جمال شقرة، والكاتب والسيناريست محمد هشام عبية.

تناولت الندوة نظرة المؤرخين الأكاديميين لعودة الدراما التاريخية مرة أخرى بقيادة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأوجه الاتفاق والاختلاف بين الاعتماد على المتخيل التاريخي فى الأعمال الدرامية التاريخية مقابل الاعتماد على مراجع أكاديمي متخصص فى الحقبة التاريخية محل التناول فى الأعمال الدرامية.

كما تناولت الإجابة على سؤال "هل وجود مراجع تاريخي يعطي ضمانة لعدم الوقوع في أخطاء تاريخية.. وهل يسهم صناع الدراما في الخلط بين التاريخ والدراما؟".

فى الوقت نفسه، قدم ضيوف الندوة إجابات على العديد من التساؤلات حول المطلوب من أعمال درامية تاريخية الفترة المقبلة، وتصوراتهم فيما يتعلق بالميزانيات الضخمة لإنتاج هذه الأعمال الدرامية التاريخية، وهل نحن فى حاجة إلى أن تتماس الدراما التاريخية مع واقعنا المعاصر أم لا؟، كما ناقشت الندوة المسافة ما بين التاريخي والمتخيل، ورؤية المؤرخين تجاه الأعمال التاريخية التى تقدم طرحًا مزورًا للشخصيات والأحداث والتاريخية وكيفية مجابهتها.

الدكتور محمد الباز صالون الدستور الثقافي ندوة الدراما والتاريخ مسلسل رسالة الإمام الجمعية المصرية للدراسات التاريخية

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