الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد توضح سر التقلبات الجوية غير المعتادة (فيديو)

طقس
طقس

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، سر التقلبات الجوية غير المعتادة، قائلة، إنه خلال الأيام الماضية شهدنا انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال فترتي النهار والليل وكانت أقل من المعدلات الطبيعية لها بحوالي خمس درجات، خاصة في ظل وجود نشاط للرياح جعلنا نشعر أكثر بانخفاض درجات الحرارة، حيث كنا نتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر فضائية dmc، أن اليوم وحتى نهاية الأسبوع، نبدأ من جديد في كتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية تؤثر علينا وتؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة، والذروة ستكون يوم الخميس، حيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية خلال فترة النهار.

وأوضحت أنه يوم الجمعة ستنخفض درجات الحرارة إلى 29 درجة مئوية، ومع بداية الأسبوع المقبل، تعود درجات الحرارة إلى الانخفاض من جديد، حيث إن الكتل الهوائية الشمالية القادمة من أوروبا تؤثر علينا، ومن ثم يحدث انخفاض في درجات الحرارة خلال فترة النهار وفترة الليل، مع وجود نشاط للرياح نشعر به في معظم الأوقات خلال فترة المساء وساعات الليل وساعات المغرب، ستجعلنا نشعر بالأجواء الربيعية وانخفاض درجات الحرارة خاصة فترات الليل. 

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