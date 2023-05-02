مواعيد إجازات الموظفين في شهر مايو 2023 وصرف المعاشات

حدد قانون العمل عدد من أيام الإجازات يحصل عليها الموظفون طول العام بعضها مرتبط بأعياد دينية والبعض الآخر لمناسبات قومية، وخلال شهر مايو الجاري هناك إجازات يحصل عليها العاملون في القطاع الاداري للدولة وفي القطاع الخاص، تعرضها الدستور في التقرير التالي.

إجازات الموظفين في شهر مايو

إجازات الموظفين في شهر مايو تنقسم إلى إجازة لمناسبة قومية والبعض الآخر إجازات أسبوعية، ويحصل الموظفون على إجازة واحدة خلال شهر مايو بمناسبة عيد العمال الذي يوافق 1 مايو من كل عام.

ومع اتجاه مجلس الوزراء لترحيل الإجازات ليوم الخميس تم ترحيل إجازة 1مايو بمناسبة عيد العمال ليوم الخميس 4 مايو وهي إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وهناك إجازات يحصل عليها الموظفين في شهر مايو وهى العطلات الأسبوعية في أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع وتكون أيام الجمعة 5 مايو ، السبت 6 مايو، ثم الجمعة 12 مايوو السبت 13 مايو، الجمعة 19 مايو، السبت 20 مايو، الجمعة 26 مايو، السبت 27 مايو.

موعد صرف معاشات مايو

بدأ صرف معاشات مايو الجاري لنحو 11 مليون مواطن بدءًا من أمس الاثنين وتستمر 4 أيام بالزيادة الجديدة التي بدأ صرفها في ابريل المنصرم بتكلفة بلغت 55 مليار جنية سنويًا بحد أدنى 170 جنيهًا، وبحد أقصى 1635 جنيهًا.

وتم زيادة المعاشات للحاصلين على 1300 جنيه لتصبح 1495 جنيهًا، وللحاصلين على 2300 جنيه تصبح 2645 جنيهًا، وزيادتها من 3500 جنيه لتصبح 4025 جنيهًا.

وزيادتها من 4300 جنيه تصبح 4945 جنيهًا، ومن 5300 جنيه لتصبح 6095 جنيهًا، ومن 6500 جنيه تصبح 7475 جنيهًا.

ويتم صرف معاشات شهر أبريل من عدة منافذ سواء ماكينات atm المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية أو من فروع البريد الصمري كما يمكن صرفها من خلال منافذ فوري.