"الإحصاء": 985.2 مليون دولار صادرات مصر للدول العربية خلال شهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر للدول العربية بلغت 958.2 مليون دولار مطلع العام الحالى مقابل 979.8 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 21.5 مليون دولار.

وجاءت المملكة السعودية فى المرتبة الأولى بأعلى قيمة للصادرات المصرية إلى الدول العربية بنحو 252.3 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 204 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 48.3 مليون دولار، يليها دولة الإمارات التى بلغت الصادرات المصرية 116.2 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 184.5 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

وسجلت الصادرات المصرية للجماهيرية الليبية 88.4 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 91.8 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 3.4 مليون دولار، كما سجلت الصادرات إلى الجزائر ارتفاعًا إلى حدود 64.3 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 59.5 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 4.8 مليون دولار.

وفى مرتبة لاحقة، حلت الصادرات المصرية للسودان بقيمة 64.1 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 102.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 38.7 مليون دولار، وسجلت الصادرات المصرية لتونس 43.2 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 17.4 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 25.8 مليون دولار.

كان جهاز الإحصاء، قد أعلن تراجع قيـمة العجز في الميـزان التجــاري إلى حدود 2.48 مليـار دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 4.68 مليـار دولار للشهر نفسه مـن العام السابـق، بنسبة 47%، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة الواردات بنسبة 28.2%، حيـث بلغـت 6.33 مليـار دولار خـلال شهـر يناير الماضي، مقابل 8.83 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق.